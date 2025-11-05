Рейтинг@Mail.ru
05.11.2025
Ганчев: тела убитых под Купянском мирных жителей эвакуируют и похоронят
18:17 05.11.2025
Ганчев: тела убитых под Купянском мирных жителей эвакуируют и похоронят
Тела убитых дроном ВСУ под Купянском мирных жителей эвакуируют и похоронят по православному обычаю, сообщил РИА Новости глава российской администрации...
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20251105/svo-2052929621.html
харьковская область
Новости
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Ганчев: тела убитых под Купянском мирных жителей эвакуируют и похоронят

Ганчев: тела двух убитых ВСУ под Купянском похоронят по православному обычаю

© ФотоОператоры дронов ВСУ убили мирных жителей под Купянском
Операторы дронов ВСУ убили мирных жителей под Купянском - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото
Операторы дронов ВСУ убили мирных жителей под Купянском
БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Тела убитых дроном ВСУ под Купянском мирных жителей эвакуируют и похоронят по православному обычаю, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы сделаем все возможное, чтобы эвакуировать тела погибших и предать их земле по православному обычаю, с достоинством и молитвой", - сказал он.
Ганчев подчеркнул, что убийство гражданских с белым флагом - это преступление без срока давности.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось видео, как ВСУ с помощью дронов целенаправленно убили двух мирных жителей села Петропавловка под Купянском. На снятых с дрона кадрах видно, как украинский беспилотник кружит возле мужчины, идущего с пожитками по грунтовой дороге и размахивающего белым флагом. Затем БПЛА влетает прямо в него, происходит взрыв. Дальше на видео запечатлен человек, лежащий на дороге. Второй мирный житель обходит погибшего, но затем его постигает такая же участь.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
У ВСУ приказ убивать людей, выходящих к российским военным, заявил Мирошник
Вчера, 11:40
 
Харьковская область
Виталий Ганчев
Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
