Ганчев: тела убитых под Купянском мирных жителей эвакуируют и похоронят

БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Тела убитых дроном ВСУ под Купянском мирных жителей эвакуируют и похоронят по православному обычаю, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы сделаем все возможное, чтобы эвакуировать тела погибших и предать их земле по православному обычаю, с достоинством и молитвой", - сказал он.
Ганчев подчеркнул, что убийство гражданских с белым флагом - это преступление без срока давности.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось видео, как ВСУ с помощью дронов целенаправленно убили двух мирных жителей села Петропавловка под Купянском. На снятых с дрона кадрах видно, как украинский беспилотник кружит возле мужчины, идущего с пожитками по грунтовой дороге и размахивающего белым флагом. Затем БПЛА влетает прямо в него, происходит взрыв. Дальше на видео запечатлен человек, лежащий на дороге. Второй мирный житель обходит погибшего, но затем его постигает такая же участь.