Бойцы "Запада" уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска за сутки
Бойцы "Запада" уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска за сутки
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 50 украинских боевиков и 26 единиц техники в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2025
харьковская область
