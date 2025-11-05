Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Запада" уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 05.11.2025
Бойцы "Запада" уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска за сутки
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 50 украинских боевиков и 26 единиц техники в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Запада" уничтожили до 50 боевиков ВСУ в районе Купянска за сутки

ВСУ потеряли до 50 боевиков и 26 единиц вооружения и техники у Купянска за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллерийский расчет ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 50 украинских боевиков и 26 единиц техники в районе Купянска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов", - говорится в сводке российского ведомства.
Боевики ВСУ дроном убивают мирного жителя, пытавшегося покинуть Купянск - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Дрон ВСУ убил мирную жительницу, пытавшуюся выйти из Купянска
4 ноября, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
