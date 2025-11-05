Кудерметова в паре с Мертенс пробилась в полуфинал турнира WTA

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс одержала вторую победу на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.