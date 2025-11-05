https://ria.ru/20251105/kudermetova-2052999755.html
Кудерметова в паре с Мертенс пробилась в полуфинал турнира WTA
Кудерметова в паре с Мертенс пробилась в полуфинал турнира WTA - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Кудерметова в паре с Мертенс пробилась в полуфинал турнира WTA
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс одержала вторую победу на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T16:38:00+03:00
2025-11-05T16:38:00+03:00
2025-11-05T16:38:00+03:00
теннис
спорт
саудовская аравия
тайвань
сара эррани
вероника кудерметова
сара эррани
элиз мертенс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897317689_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fd95c8c49bf2b02583b1badefc3b821c.jpg
/20251105/wta-2052981308.html
саудовская аравия
тайвань
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897317689_57:0:966:682_1920x0_80_0_0_6c35ae679af90fe0df309ffd4ee7a5a3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, саудовская аравия, тайвань, сара эррани, вероника кудерметова, сара эррани, элиз мертенс, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Саудовская Аравия, Тайвань, Сара Эррани, Вероника Кудерметова, Сара Эррани, Элиз Мертенс, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Кудерметова в паре с Мертенс пробилась в полуфинал турнира WTA
Кудерметова в паре с Мертенс одержала вторую победу на итоговом турнире WTA