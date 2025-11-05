https://ria.ru/20251105/krushenie-2052882324.html
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи
Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки возросло до семи, сообщил губернатор штата Энди Бешир. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:26:00+03:00
в мире
сша
кентукки
энди бешир
ups
