Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 05.11.2025 (обновлено: 09:01 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/krushenie-2052882324.html
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи - РИА Новости, 05.11.2025
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи
Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки возросло до семи, сообщил губернатор штата Энди Бешир. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:26:00+03:00
2025-11-05T09:01:00+03:00
в мире
сша
кентукки
энди бешир
ups
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052881835_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b051b0fcf896905e1dcd872f10ef111.jpg
сша
кентукки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052881835_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7d310e501bb374c199064b95df845f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кентукки, энди бешир, ups
В мире, США, Кентукки, Энди Бешир, UPS

Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи

© AP Photo / Jon CherryГрузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Jon Cherry
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число погибших при крушении грузового самолета в Кентукки возросло до семи, сообщил губернатор штата Энди Бешир.
«

"Число погибших достигло как минимум семи", — написал он в соцсети X.

Как отметил Бешир, ожидается, что число погибших увеличится.
В ночь на среду Федеральное управление гражданской авиации США рассказало РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение около 17:15 по местному времени после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS, в свою очередь, уточняла агентству, что на борту находились три члена экипажа.
© AP Photo / Jon CherryГрузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Jon Cherry
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла
 
В миреСШАКентуккиЭнди БеширUPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала