https://ria.ru/20251105/kreml-2053056710.html
В Кремле прокомментировали развитие систем вооружения
В Кремле прокомментировали развитие систем вооружения - РИА Новости, 05.11.2025
В Кремле прокомментировали развитие систем вооружения
Развитие систем вооружения РФ - планомерная работа, не связанная с текущей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:17:00+03:00
2025-11-05T20:17:00+03:00
2025-11-05T20:17:00+03:00
безопасность
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014782752_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_0685a1ae142fbb27af2311a98e6d2c88.jpg
https://ria.ru/20250611/putin-2022377779.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014782752_446:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_3b33109ad279047e0ad668f6f61e2aa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали развитие систем вооружения
Песков назвал развитие систем вооружения России планомерной работой