В Кремле прокомментировали развитие систем вооружения - РИА Новости, 05.11.2025
20:17 05.11.2025
В Кремле прокомментировали развитие систем вооружения
В Кремле прокомментировали развитие систем вооружения
Развитие систем вооружения РФ - планомерная работа, не связанная с текущей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2025
В Кремле прокомментировали развитие систем вооружения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Развитие систем вооружения РФ - планомерная работа, не связанная с текущей ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не принимаем участия в гонке вооружения, мы занимаемся развитием своих систем вооружения, систем доставки - это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Путин поручил подготовить военные базы для новых систем вооружения
