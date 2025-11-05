https://ria.ru/20251105/kreml-2052945889.html
Песков: запросов ехать в зону окружения ВСУ от украинских СМИ не поступало
Песков: запросов ехать в зону окружения ВСУ от украинских СМИ не поступало - РИА Новости, 05.11.2025
Песков: запросов ехать в зону окружения ВСУ от украинских СМИ не поступало
Кремлю неизвестно о каких-либо украинских журналистах, которые бы изъявили желание поехать в зону окружения украинских войск, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:45:00+03:00
2025-11-05T12:45:00+03:00
2025-11-05T13:10:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251105/svo-2052942898.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков: запросов ехать в зону окружения ВСУ от украинских СМИ не поступало
Песков: Кремль не знает о желании поехать в зону окружения журналистов с Украины