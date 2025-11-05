Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России
Футбол
 
18:06 05.11.2025
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России
"Краснодар" одержал волевую победу над "Оренбургом" в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T18:06:00+03:00
2025-11-05T18:06:00+03:00
футбол
краснодар
оренбург
кубок россии по футболу
2025
Новости
Футбол, Краснодар, Оренбург, Кубок России по футболу
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России

"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России по футболу

© Фото : соцсети "ФК "Краснодар"Эпизод матча "Оренбург" - "Краснодар"
Эпизод матча Оренбург - Краснодар - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : соцсети "ФК "Краснодар"
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Краснодар" одержал волевую победу над "Оренбургом" в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча, которая прошла в среду в Оренбурге, закончилась со счетом 3:1. В составе гостей один мяч забил Данила Козлов (12-я минута) и дубль оформил Джон Кордоба (88, 90+5), дважды отличившийся с результативных передач Козлова. У хозяев отличился Максим Савельев (9).
Кубок России по футболу
05 ноября 2025 • начало в 16:00
Завершен
Оренбург
1 : 3
Краснодар
09‎’‎ • Максим Савельев
(Алешандре Жезус)
12‎’‎ • Данила Козлов
(Казбек Мукаилов)
88‎’‎ • Джон Кордоба
(Данила Козлов)
90‎’‎ • Джон Кордоба
(Данила Козлов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ответная игра пройдет 26 ноября. В полуфинале пути РПЛ победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Махачкала).
5 ноября, 17:59
 
Футбол
 
Матч-центр
 
