"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России
"Краснодар" одержал волевую победу над "Оренбургом" в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу.
2025-11-05T18:06:00+03:00
2025-11-05T18:06:00+03:00
2025-11-05T18:06:00+03:00
футбол
краснодар
оренбург
кубок россии по футболу
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России
"Краснодар" обыграл "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России по футболу