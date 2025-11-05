Рейтинг@Mail.ru
"Никогда не скажу нет". Сергаева высказалась о возвращении Крамаренко
12:12 05.11.2025
"Никогда не скажу нет". Сергаева высказалась о возвращении Крамаренко
"Никогда не скажу нет". Сергаева высказалась о возвращении Крамаренко
лала крамаренко
художественная гимнастика
2025
лала крамаренко, художественная гимнастика
Лала Крамаренко, Художественная гимнастика
"Никогда не скажу нет". Сергаева высказалась о возвращении Крамаренко

Сергаева пообещала помочь Крамаренко, если она вернется в спорт

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛала Крамаренко (Россия) выполняет упражнение с обручем
Лала Крамаренко (Россия) выполняет упражнение с обручем
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Лала Крамаренко (Россия) выполняет упражнение с обручем. Архивное фото
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева заявила РИА Новости в кулуарах форума "Россия - спортивная держава", что поможет трехкратной чемпионке мира среди юниоров Лале Крамаренко с возвращением в спорт, если ей позволит здоровье.
Крамаренко в июле 2024 года перенесла операцию на колене. В октябре гимнастка рассказала РИА Новости, что все еще ожидает получения нейтрального статуса. Ранее гимнастке не дали нейтральный статус, она отправила повторную заявку после смягчения критериев допуска россиян со стороны Международной федерации гимнастики (FIG).
"Что касается сильных гимнасток, которые являются нашими звездами, если они действительно желают продолжить свою карьеру, я никогда не скажу "нет". Если ей позволит здоровье, то мы поможем всегда", - сказала Сергаева.
Крамаренко 20 лет. На чемпионате России 2024 года гимнастка победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золотые медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Также в активе Крамаренко командное золото чемпионата Европы 2021 года.
Гимнастка Лала Крамаренко на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Крамаренко назвала "гения фигурного катания"
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
 
