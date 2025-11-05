Костромские педагоги смогут бесплатно посещать учреждения культуры

Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото

КОСТРОМА, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о внедрении в регионе "Учительской карты", с помощью которой с 1 января педагоги смогут бесплатно посещать вместе со своими учениками учреждения культуры, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Сергей Ситников объявил о реализации новой программы поддержки школьных педагогов на традиционной августовской педконференции, когда обсуждали "Пушкинскую карту". Новый проект позволит учителям посещать учреждения культуры вместе со своими учениками на безвозмездной основе. В том числе проводить уроки краеведения, истории, внеклассные занятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что карта будет именной, по ней можно будет бесплатно проходить в учреждения, включенные в региональный перечень департаментом культуры. Номинал карты, как и у школьников - 5 тысяч рублей.

По предварительным подсчетам, учительской картой ежегодно смогут пользоваться 4,5 тысячи педагогов - преимущественно классных руководителей и учителей, которые проводят внешкольные занятия по своему предмету, отмечают в областной администрации.

"Баланс карты будет обновляться ежегодно 1 января. Расходы на это запланированы в областном бюджете", - говорится в сообщении.