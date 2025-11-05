Рейтинг@Mail.ru
Костромские педагоги смогут бесплатно посещать учреждения культуры - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
20:19 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/kostroma-2053057101.html
Костромские педагоги смогут бесплатно посещать учреждения культуры
Костромские педагоги смогут бесплатно посещать учреждения культуры - РИА Новости, 05.11.2025
Костромские педагоги смогут бесплатно посещать учреждения культуры
Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о внедрении в регионе "Учительской карты", с помощью которой с 1 января педагоги смогут... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:19:00+03:00
2025-11-05T20:19:00+03:00
костромская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_784be16364b95b9561aedf71a1b77507.jpg
https://ria.ru/20250213/kostroma-1999229085.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587106173_0:0:2412:1809_1920x0_80_0_0_92537f4c5742b8d496e6424bad24d574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Костромская область
Костромские педагоги смогут бесплатно посещать учреждения культуры

Костромские учителя смогут бесплатно посещать учреждения культуры с 1 января

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КОСТРОМА, 5 ноя – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о внедрении в регионе "Учительской карты", с помощью которой с 1 января педагоги смогут бесплатно посещать вместе со своими учениками учреждения культуры, сообщает пресс-служба областной администрации.
"Сергей Ситников объявил о реализации новой программы поддержки школьных педагогов на традиционной августовской педконференции, когда обсуждали "Пушкинскую карту". Новый проект позволит учителям посещать учреждения культуры вместе со своими учениками на безвозмездной основе. В том числе проводить уроки краеведения, истории, внеклассные занятия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что карта будет именной, по ней можно будет бесплатно проходить в учреждения, включенные в региональный перечень департаментом культуры. Номинал карты, как и у школьников - 5 тысяч рублей.
По предварительным подсчетам, учительской картой ежегодно смогут пользоваться 4,5 тысячи педагогов - преимущественно классных руководителей и учителей, которые проводят внешкольные занятия по своему предмету, отмечают в областной администрации.
"Баланс карты будет обновляться ежегодно 1 января. Расходы на это запланированы в областном бюджете", - говорится в сообщении.
Планируется, что оформить индивидуальные карты педагоги смогут до нового года, чтобы уже с начала января посещать учреждения культуры в рамках проекта. Глава региона также дал поручение продумать систему дополнительных скидок для владельцев "Учительской карты" в областных учреждениях культуры, чтобы увеличить количество доступных посещений.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Открытие института высшей IT-школы состоялось в Костроме
13 февраля, 20:11
 
Костромская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала