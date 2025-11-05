Загадка "быстрых радиовсплесков": нам посылают сигналы из глубокого космоса

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Каждые несколько миллисекунд телескопы по всему миру ловят невероятно мощные, но короткие радиосигналы из других галактик. Тысячи таких вспышек уже поймали телескопы по всему миру, но откуда они берутся — одна из главных загадок современной астрофизики. Ученые годами спорят: это сигналы от невероятно намагниченных нейтронных звезд или что-то совершенно иное, чего мы пока даже представить не можем?

Вспышка, которая все изменила

История началась в 2007-м, когда астрофизик Дункан Лоример и его коллеги обнаружили в архивных данных обсерватории Паркса (Австралия) за 2001 год странный импульс — яркую вспышку радиоволн длиной всего несколько миллисекунд. Сигнал пришел откуда-то из-за пределов нашей Галактики. Ученые недоумевали: что могло породить такой мощный, но невероятно короткий всплеск?

С тех пор обнаружено уже больше тысячи таких "быстрых радиовсплесков" — или FRB, как их называют астрономы. Источники этих сигналов разбросаны по всей Вселенной: от относительно близких объектов до далеких галактик, находящихся в восьми миллиардах световых лет от Земли.

Главная особенность FRB — масштаб энергии. За миллисекунду они высвобождают энергию, равную дневному свету Солнца. Когда эти сигналы достигают Земли, они ослабевают, но все равно остаются достаточно сильными.

Магнетары — главные подозреваемые

Годами ученые выдвигали самые разные гипотезы: может, это сталкивающиеся нейтронные звезды? Или коллапсирующие белые карлики? Некоторые даже предполагали, что это могут быть искусственные сигналы внеземных цивилизаций, — как когда-то первый открытый пульсар окрестили LGM-1 (от little green men — "зеленые человечки").

Постепенно на первый план вышла одна версия: магнетары. Это особый тип нейтронных звезд с чудовищно мощными магнитными полями — в тысячу триллионов раз сильнее земного, по данным NASA. Магнетары рождаются, когда массивные звезды взрываются в конце жизни. Ядро коллапсирует до размеров небольшого города — всего 20–30 километров в диаметре — но при этом вращается с бешеной скоростью, до 700 оборотов в секунду.

© Depositphotos.com / Juric.P Магнетар © Depositphotos.com / Juric.P Магнетар

В результате около одного процента всех нейтронных звезд становятся магнетарами — объектами с самыми мощными магнитными полями во Вселенной.

Эти невероятные поля могут порождать всплески излучения. Как именно — до конца неясно, но ученые разработали теорию: возмущения на поверхности магнетара (вроде "звездотрясений") запускают магнитные волны, которые распространяются через магнитосферу, усиливаются и в итоге вырываются наружу мощными радиовспышками.

Доказательство из нашей Галактики

Канадский телескоп CHIME 28 апреля 2020-го зафиксировал яркий радиовсплеск из нашего Млечного Пути. Источник находился всего в 30 тысячах световых лет от Земли.

Сигнал, получивший обозначение FRB 200428, стал первым, обнаруженным внутри нашей галактики, и первым, который удалось однозначно связать с конкретным источником. Вспышка случилась одновременно с всплеском рентгеновского излучения от магнетара — это подтвердили наблюдения европейской обсерватории INTEGRAL. Связь установлена: магнетары действительно могут порождать быстрые радиовсплески.

© ICRAR Так в представлении художника выглядит быстрый радиовсплеск, покидающий свою галактику © ICRAR Так в представлении художника выглядит быстрый радиовсплеск, покидающий свою галактику

Сигнал из мертвой галактики — новая головоломка

Казалось бы, загадка решена. Но космос любит подбрасывать сюрпризы.

В феврале 2024-го телескоп CHIME поймал еще один повторяющийся радиовсплеск — FRB 20240209A. Между февралем и июлем ученые зафиксировали 22 импульса от одного источника. С помощью дополнительных телескопов-аутригеров, расположенных на расстоянии 60 километров от основной станции, астрономы смогли точно определить местоположение источника.

© CHIME Канадская обсерватория CHIME, поймавшая второй в истории повторяющийся "сигнал пришельцев" © CHIME Канадская обсерватория CHIME, поймавшая второй в истории повторяющийся "сигнал пришельцев"

И тут началось самое интересное. Вспышки исходили из древней эллиптической галактики возрастом больше 11 миллиардов лет — галактики, где давным-давно прекратилось звездообразование. Более того, источник находился на самой окраине этой "мертвой" галактики, в 130 тысячах световых лет от ее центра — там, где почти нет звезд.

© Sam Moorfield / CSIRO, HST (HUDF), ESA, NASA Так в представлении художника выглядит эллиптическая галактика со вспышкой звездообразования, из центра которой расходятся сферические волны раскаленного газа, создающие "странные радиокруги" © Sam Moorfield / CSIRO, HST (HUDF), ESA, NASA Так в представлении художника выглядит эллиптическая галактика со вспышкой звездообразования, из центра которой расходятся сферические волны раскаленного газа, создающие "странные радиокруги"

Открытие шокировало научное сообщество. Ведь господствующая теория гласит: FRB исходят от молодых магнетаров, которые рождаются при коллапсе массивных звезд в активных галактиках. Нейтронные звезды со временем остывают и становятся неактивными — старые магнетары не должны производить такие мощные вспышки.

Новые гипотезы

Ученые предлагают несколько объяснений. Возможно, FRB породило слияние двух нейтронных звезд. Или коллапс белого карлика.

Еще одна интересная версия связана с бинарными системами. Некоторые исследователи предполагают, что повторяющиеся FRB могут исходить от магнетаров, вращающихся в паре с другими звездами.

Возможно, существует несколько типов источников FRB: молодые магнетары в активных галактиках, старые нейтронные звезды в бинарных системах, слияния компактных объектов в шаровых скоплениях. А может быть, среди этих тысяч вспышек скрываются и совсем экзотические явления, о которых мы пока даже не догадываемся.

© F.Ferraro (University of Bologna), NASA, ESA Шаровые скопления, отсортированные учеными по скорости старения и возрасту © F.Ferraro (University of Bologna), NASA, ESA Шаровые скопления, отсортированные учеными по скорости старения и возрасту

Новые телескопы вроде системы CHIME с ее телескопами-аутригерами теперь способны точно определять источники даже одиночных, неповторяющихся вспышек. Когда сигнал FRB проходит через космос, он рассеивается и замедляется в зависимости от того, сколько космической пыли и газа встретил. Ученые читают эти искажения: по ним можно понять, что скрывается между галактиками и из чего состоит Вселенная.