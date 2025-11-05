Королев заявил, что будет помогать в проекте ВСМ через Тверскую область

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Виталий Королев после предложения президента РФ Владимира Путина возглавить Тверскую область заявил, что будет работать над тем, чтобы оказывать помощь в одобренном проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая пройдет через регион.