09:59 05.11.2025
Королев заявил, что будет помогать в проекте ВСМ через Тверскую область
Королев заявил, что будет помогать в проекте ВСМ через Тверскую область
Виталий Королев после предложения президента РФ Владимира Путина возглавить Тверскую область заявил, что будет работать над тем, чтобы оказывать помощь в... РИА Новости, 05.11.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Виталий Королев после предложения президента РФ Владимира Путина возглавить Тверскую область заявил, что будет работать над тем, чтобы оказывать помощь в одобренном проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая пройдет через регион.
"Кроме того, хотел бы сказать, что, конечно же, продолжу работу, начатую моими предшественниками, по развитию экономического потенциала региона и, конечно же, буду работать над тем, чтобы оказывать помощь в одобренном вами, Владимир Владимирович, проекте высокоскоростной магистрали, которая пройдет также через территорию Тверской области. Буду над этим активно работать", - сказал Королев на встрече с Путиным.
В среду Путин подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области. Ранее Королев занимал пост замглавы ФАС.
Президент России Владимир Путин и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин посоветовал Королеву опираться на тех, кто знает Тверскую область
РоссияТверская областьВиталий КоролевВладимир ПутинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Политика
 
 
