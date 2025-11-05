https://ria.ru/20251105/korolev-2052906126.html
Королев заявил, что будет помогать в проекте ВСМ через Тверскую область
Королев заявил, что будет помогать в проекте ВСМ через Тверскую область - РИА Новости, 05.11.2025
Королев заявил, что будет помогать в проекте ВСМ через Тверскую область
Виталий Королев после предложения президента РФ Владимира Путина возглавить Тверскую область заявил, что будет работать над тем, чтобы оказывать помощь в... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T09:59:00+03:00
россия
тверская область
виталий королев
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
политика
россия
тверская область
Новости
ru-RU
Россия, Тверская область, Виталий Королев, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Политика
Королев заявил, что будет помогать в проекте ВСМ через Тверскую область
