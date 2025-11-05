Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области - РИА Новости, 05.11.2025
09:11 05.11.2025 (обновлено: 11:53 05.11.2025)
Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королева врио губернатора Тверской области. РИА Новости, 05.11.2025
Рабочая встреча Владимира Путина с Виталием Королевым
Глава государства в конце сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора региона Рудени, назначенного новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королева врио губернатора Тверской области.
"Постановляю: назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области", — говорится в документе.

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Президент назвал Тверскую область очень важным регионом, требующим особого внимания.
"Один из центральных регионов. Непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания, решения. Это, что называется, самый центр русской земли", — отметил он.
Глава государства пожелал удачи Королеву на новом посту, посоветовав ему опираться на людей, которые знают регион. Тот, в свою очередь, поблагодарил президента за доверие и пообещал продолжить безусловно выполнять поручения. Главным приоритетом он назвал повышение качества жизни и поддержку участников спецоперации.
Королев работает в ФАС с 2005 года. В августе 2008-го стал начальником вновь созданного Управления контроля электроэнергетики ФАС. А с 20 октября 2015 года вступил в должность заместителя руководителя службы.
Путин в конце сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени, назначенного новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
Со дня отставки Рудени в региональном правительстве отказывались комментировать РИА Новости, кто исполняет обязанности главы региона до назначения президентом врио губернатора. Некоторые СМИ называли Королева возможным кандидатом на эту должность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что Путин и службы администрации пытаются выбрать "наилучший вариант" для назначения на должность врио губернатора Тверской области.
