Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королева врио губернатора Тверской области.

« "Постановляю: назначить Королева Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области", — говорится в документе.

Президент назвал Тверскую область очень важным регионом, требующим особого внимания.

"Один из центральных регионов. Непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания, решения. Это, что называется, самый центр русской земли", — отметил он.

Глава государства пожелал удачи Королеву на новом посту, посоветовав ему опираться на людей, которые знают регион. Тот, в свою очередь, поблагодарил президента за доверие и пообещал продолжить безусловно выполнять поручения. Главным приоритетом он назвал повышение качества жизни и поддержку участников спецоперации.

Королев работает в ФАС с 2005 года. В августе 2008-го стал начальником вновь созданного Управления контроля электроэнергетики ФАС. А с 20 октября 2015 года вступил в должность заместителя руководителя службы.

Путин в конце сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени , назначенного новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Со дня отставки Рудени в региональном правительстве отказывались комментировать РИА Новости, кто исполняет обязанности главы региона до назначения президентом врио губернатора. Некоторые СМИ называли Королева возможным кандидатом на эту должность.