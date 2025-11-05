Рейтинг@Mail.ru
Конюхов заявил, что не встречал более спортивного президента, чем Путин
14:01 05.11.2025
Конюхов заявил, что не встречал более спортивного президента, чем Путин
Российский путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что не встречал более спортивного главу государства, чем президент России Владимир Путин.
2025-11-05T14:01:00+03:00
2025-11-05T14:01:00+03:00
федор конюхов
владимир путин
вокруг спорта
федор конюхов, владимир путин, вокруг спорта
Федор Конюхов, Владимир Путин, Вокруг спорта
Конюхов заявил, что не встречал более спортивного президента, чем Путин

Путешественник Конюхов: не встречал более спортивного президента, чем Путин

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что не встречал более спортивного главу государства, чем президент России Владимир Путин.
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
"Не хочу обижать других глав государств, но пока я более спортивных (президентов) не встречал, хотя был во многих странах, со многими встречался. Наш президент такой, потому что с детства, с юности занимался спортом. Я всегда цитирую Эрнеста Че Гевару. Он говорил: "Если ты устал, отдохни, но тогда ты не будешь первым". А вы видели, как наш Владимир Владимирович работает? Он никогда не говорит, что устал", - сказал Конюхов.
Федор КонюховВладимир ПутинВокруг спорта
 
