Конюхов заявил, что не встречал более спортивного президента, чем Путин
Конюхов заявил, что не встречал более спортивного президента, чем Путин - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Конюхов заявил, что не встречал более спортивного президента, чем Путин
Российский путешественник Федор Конюхов заявил РИА Новости, что не встречал более спортивного главу государства, чем президент России Владимир Путин. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
федор конюхов, владимир путин, вокруг спорта
