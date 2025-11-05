Рейтинг@Mail.ru
Историю гражданской войны обсуждают на конференции в Архангельске
Архангельская область
Архангельская область
 
17:52 05.11.2025
Историю гражданской войны обсуждают на конференции в Архангельске
Историю гражданской войны обсуждают на конференции в Архангельске - РИА Новости, 05.11.2025
Историю гражданской войны обсуждают на конференции в Архангельске
Всероссийская историческая конференция, посвященная истории гражданской войны в России и на Русском Севере, начала работу в Северном (Арктическом) федеральном... РИА Новости, 05.11.2025
Историю гражданской войны обсуждают на конференции в Архангельске

Историческая конференция о гражданской войне в России началась в Архангельске

Вид на лес с холма в деревне Красная горка Пинежского района Архангельской области
Вид на лес с холма в деревне Красная горка Пинежского района Архангельской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на лес с холма в деревне Красная горка Пинежского района Архангельской области. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 5 ноя – РИА Новости. Всероссийская историческая конференция, посвященная истории гражданской войны в России и на Русском Севере, начала работу в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова в Архангельске, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На конференции "Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории" в течение трех дней историки, представители общественности, студенты и педагоги будут обсуждать аспекты одного из сложных и переломных периодов нашей страны", - говорится в сообщении.
Организаторами конференции выступают САФУ, Российское историческое общество, Российское общество политологов, Ассоциация исследователей Гражданской войны в России. Проект реализован при поддержке правительства Архангельской области. Форум объединил более 100 ведущих ученых-историков, архивистов и исследователей из разных регионов страны.
"Для нашего университета большая честь стать площадкой для такого весомого диалога. Мы рассматриваем работу по сохранению и объективному осмыслению этой сложной эпохи как свою гражданскую и научную миссию. Особенно значимо, что в зале присутствует много педагогов, которые донесут эти уроки до молодого поколения", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности ректора САФУ Михаила Данилова.
По мнению организаторов, проведение конференции подчеркивает общественную значимость деятельности по сохранению исторической правды. В программе – работа шести тематических секций. Участникам, например, предстоит заняться анализом диалектики гражданской войны и иностранной интервенции, обсудить различные темы и задачи.
В своем выступлении председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев подчеркнул, что единство и диалог между различными группами общества являются основой стабильности.
"Гражданская война дает нам суровый урок о недопустимости раскола общества по политическим и социальным признакам", - отметил Гагкуев.
По его словам, есть важный повод осмыслить, к каким тяжелейшим последствиям, прежде всего для людей, приводит такое противостояние.
"Уверен, что конференция станет источником новых фундаментальных исследований", - добавил он.
Научный форум в Архангельске также призван стать площадкой для объективного диалога, способствующего осмыслению исторических уроков и укреплению общественного согласия.
"Тематика, которая стала лейтмотивом всей конференции, достаточно актуальна, поскольку не только история, но и день сегодняшний свидетельствуют о многочисленных попытках стран коллективного Запада оказать негативное влияние на развитие нашей страны, нашей экономики, на нашу внутриполитическую жизнь", – отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев. По его мнению, через призму исторического опыта можно лучше понять многие процессы, происходящие сегодня во внешнеполитическом контуре.
Архангельская областьОбществоРоссияАрхангельскАрхангельская областьРоссийское историческое общество
 
 
