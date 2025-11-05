Историю гражданской войны обсуждают на конференции в Архангельске

Вид на лес с холма в деревне Красная горка Пинежского района Архангельской области. Архивное фото

АРХАНГЕЛЬСК, 5 ноя – РИА Новости. Всероссийская историческая конференция, посвященная истории гражданской войны в России и на Русском Севере, начала работу в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова в Архангельске, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На конференции "Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории" в течение трех дней историки, представители общественности, студенты и педагоги будут обсуждать аспекты одного из сложных и переломных периодов нашей страны", - говорится в сообщении.

Организаторами конференции выступают САФУ, Российское историческое общество, Российское общество политологов, Ассоциация исследователей Гражданской войны в России. Проект реализован при поддержке правительства Архангельской области. Форум объединил более 100 ведущих ученых-историков, архивистов и исследователей из разных регионов страны.

"Для нашего университета большая честь стать площадкой для такого весомого диалога. Мы рассматриваем работу по сохранению и объективному осмыслению этой сложной эпохи как свою гражданскую и научную миссию. Особенно значимо, что в зале присутствует много педагогов, которые донесут эти уроки до молодого поколения", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности ректора САФУ Михаила Данилова.

По мнению организаторов, проведение конференции подчеркивает общественную значимость деятельности по сохранению исторической правды. В программе – работа шести тематических секций. Участникам, например, предстоит заняться анализом диалектики гражданской войны и иностранной интервенции, обсудить различные темы и задачи.

В своем выступлении председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев подчеркнул, что единство и диалог между различными группами общества являются основой стабильности.

"Гражданская война дает нам суровый урок о недопустимости раскола общества по политическим и социальным признакам", - отметил Гагкуев.

По его словам, есть важный повод осмыслить, к каким тяжелейшим последствиям, прежде всего для людей, приводит такое противостояние.

"Уверен, что конференция станет источником новых фундаментальных исследований", - добавил он.

Научный форум в Архангельске также призван стать площадкой для объективного диалога, способствующего осмыслению исторических уроков и укреплению общественного согласия.