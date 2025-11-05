Физик сообщил о загадочном космическом объекте на пути к Земле

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Межзвездный объект 3I/ATLAS может быть кометой, а может и разумным гостем из другой звездной системы, заявил физик и популяризатор науки, профессор Нью-йоркского Сити-колледжа Митио Каку в интервью с телеканалом Newsmax, опубликованном в соцсети Межзвездный объект 3I/ATLAS может быть кометой, а может и разумным гостем из другой звездной системы, заявил физик и популяризатор науки, профессор Нью-йоркского Сити-колледжа Митио Каку в интервью с телеканалом Newsmax, опубликованном в соцсети X

"Большинство говорит: "И что за шумиха? Это просто камень из космоса". Другая группа считает: "Постойте. Возможно, это гость. Разумный гость из другой звездной системы", — отметил ученый.

По его словам, межзвездный объект 3I/ATLAS, открытый 1 июля с помощью телескопов NASA , несколько месяцев назад вошел в Солнечную систему и, достигнув ближайшей точки к Солнцу, сейчас находится на пути к Земле . На взгляд большинства ученых, это объект представляет собой межзвездную комету, но в то же время астрофизик Ави Леб считает его гигантским инопланетным кораблем, который направляется к Земле, пояснил Каку

При этом он подчеркнул, что межзвездные объекты крайне редко вторгаются в пределы Солнечной системы — до сих пор было только два подобных случая: астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2018-м, отсюда и ажиотаж в связи с появлением 3I/ATLAS.