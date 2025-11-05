https://ria.ru/20251105/kometa-2052885772.html
Физик сообщил о загадочном космическом объекте на пути к Земле
Физик сообщил о загадочном космическом объекте на пути к Земле - РИА Новости, 05.11.2025
Физик сообщил о загадочном космическом объекте на пути к Земле
Межзвездный объект 3I/ATLAS может быть кометой, а может и разумным гостем из другой звездной системы, заявил физик и популяризатор науки, профессор... РИА Новости, 05.11.2025
Физик сообщил о загадочном космическом объекте на пути к Земле
Профессор Митио Каку объяснил интерес к межзвездному объекту 3I/ATLAS
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Межзвездный объект 3I/ATLAS может быть кометой, а может и разумным гостем из другой звездной системы, заявил физик и популяризатор науки, профессор Нью-йоркского Сити-колледжа Митио Каку в интервью с телеканалом Newsmax, опубликованном в соцсети X
.
"Большинство говорит: "И что за шумиха? Это просто камень из космоса". Другая группа считает: "Постойте. Возможно, это гость. Разумный гость из другой звездной системы", — отметил ученый.
По его словам, межзвездный объект 3I/ATLAS, открытый 1 июля с помощью телескопов NASA
, несколько месяцев назад вошел в Солнечную систему и, достигнув ближайшей точки к Солнцу, сейчас находится на пути к Земле
. На взгляд большинства ученых, это объект представляет собой межзвездную комету, но в то же время астрофизик Ави Леб считает его гигантским инопланетным кораблем, который направляется к Земле, пояснил Каку
.
При этом он подчеркнул, что межзвездные объекты крайне редко вторгаются в пределы Солнечной системы — до сих пор было только два подобных случая: астероид Оумуамуа в 2017 году и комета 2I/Borisov в 2018-м, отсюда и ажиотаж в связи с появлением 3I/ATLAS.
По словам Каку, ученые будут следить за изменением скорости объекта при сближении с Солнцем, и если зафиксируют прирост энергии, то его могут расценить как возможную искусственную тягу.