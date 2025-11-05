https://ria.ru/20251105/kkhl-2052977564.html
Гол Силантьева принес "Металлургу" победу над "Адмиралом"
Магнитогорский "Металлург" нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
хоккей
спорт
владимир ткачев (1993)
павел коледов
металлург (магнитогорск)
адмирал
амур
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, владимир ткачев (1993), павел коледов, металлург (магнитогорск), адмирал, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
