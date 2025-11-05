Рейтинг@Mail.ru
Гол Силантьева принес "Металлургу" победу над "Адмиралом" - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:57 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/kkhl-2052977564.html
Гол Силантьева принес "Металлургу" победу над "Адмиралом"
Гол Силантьева принес "Металлургу" победу над "Адмиралом" - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Гол Силантьева принес "Металлургу" победу над "Адмиралом"
Магнитогорский "Металлург" нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T14:57:00+03:00
2025-11-05T14:57:00+03:00
хоккей
спорт
владимир ткачев (1993)
павел коледов
металлург (магнитогорск)
адмирал
амур
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988015470_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_3a81f58b933e8169bf1ee5f5e131c07b.jpg
/20251103/metallurg-2052628382.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988015470_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_38fc1df0dd2a62beeea58df45ca5b2d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир ткачев (1993), павел коледов, металлург (магнитогорск), адмирал, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владимир Ткачев (1993), Павел Коледов, Металлург (Магнитогорск), Адмирал, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Гол Силантьева принес "Металлургу" победу над "Адмиралом"

"Металлург" нанес поражение "Адмиралу" в матче КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкИгроки ХК "Металлург" Дмитрий Силантьев (справа) и Даниил Вовченко
Игроки ХК Металлург Дмитрий Силантьев (справа) и Даниил Вовченко - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Игроки ХК "Металлург" Дмитрий Силантьев (справа) и Даниил Вовченко. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" нанес поражение владивостокскому "Адмиралу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу "Металлурга". В составе победителей шайбы забросили Владимир Ткачев (16-я минута) и Дмитрий Силантьев (24). У "Адмирала" шайбу забросил Павел Коледов (14).
В другом матче хабаровский "Амур" в овертайме обыграл омский "Авангард" - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
"Металлург" (36 очков) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, "Авангард" (30) располагается на третьей строчке, "Амур" (21) - на седьмой, "Адмирал" (16), потерпевший восьмое поражение подряд, - на 11-й.
В пятницу "Амур" примет "Металлург", а "Адмирал" - "Авангард".
Хоккеист Металлурга Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
"Металлург" не включил Кузнецова в заявку на матч КХЛ
3 ноября, 14:03
 
ХоккейСпортВладимир Ткачев (1993)Павел КоледовМеталлург (Магнитогорск)АдмиралАмурКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    2
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала