Китай представил реактор на основе тория, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Китай представил важную деталь разработки инновационного грузового судна, которое сможет перевозить 14 тысяч транспортных контейнеров - он будет оснащен ториевым жидкосолевым реактором, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

В отличие от традиционных ядерных реакторов, которые работают на основе урана и требуют тяжелых и крупных систем охлаждения и высокого давления, для нового китайского реактора будет использоваться торий - более безопасное вещество, запасы которого гораздо больше.

"Инновационным такое судно делает то, что оно будет работать от ториевого жидкосолевого реактора, его тепловая мощность составит 200 мегаватт", - сообщает газета.

Мощность судна будет сопоставима с мощностью реактора S6W, который используется в передовых атомных подводных лодках ВМС США

По данным SCMP, грузовое судно сможет перевозить 14 тысяч транспортных контейнеров за раз.