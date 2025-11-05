https://ria.ru/20251105/kitaj-2053075285.html
Китай представил реактор на основе тория, сообщили СМИ
Китай представил реактор на основе тория, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2025
Китай представил реактор на основе тория, сообщили СМИ
Китай представил важную деталь разработки инновационного грузового судна, которое сможет перевозить 14 тысяч транспортных контейнеров - он будет оснащен... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:57:00+03:00
2025-11-05T22:57:00+03:00
2025-11-05T22:57:00+03:00
наука
китай
военно-морские силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20251105/kosmonavty-2053043491.html
https://ria.ru/20250811/kitaj-2034656548.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, военно-морские силы сша
Наука, Китай, Военно-морские силы США
Китай представил реактор на основе тория, сообщили СМИ
SCMP: КНР представил реактор на основе тория для инновационного судна
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Китай представил важную деталь разработки инновационного грузового судна, которое сможет перевозить 14 тысяч транспортных контейнеров - он будет оснащен ториевым жидкосолевым реактором, сообщает гонконгская газета
South China Morning Post (SCMP).
В отличие от традиционных ядерных реакторов, которые работают на основе урана и требуют тяжелых и крупных систем охлаждения и высокого давления, для нового китайского реактора будет использоваться торий - более безопасное вещество, запасы которого гораздо больше.
"Инновационным такое судно делает то, что оно будет работать от ториевого жидкосолевого реактора, его тепловая мощность составит 200 мегаватт", - сообщает газета.
Мощность судна будет сопоставима с мощностью реактора S6W, который используется в передовых атомных подводных лодках ВМС США
.
По данным SCMP, грузовое судно сможет перевозить 14 тысяч транспортных контейнеров за раз.
Если в будущем эта технология будет успешно внедрена в больших масштабах, то сможет привести к смене парадигмы в коммерческом судоходстве, отмечает газета.