Наука
 
22:57 05.11.2025
Китай представил реактор на основе тория, сообщили СМИ
Китай представил реактор на основе тория, сообщили СМИ
китай, военно-морские силы сша
Наука, Китай, Военно-морские силы США
Китай представил реактор на основе тория, сообщили СМИ

SCMP: КНР представил реактор на основе тория для инновационного судна

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Китай представил важную деталь разработки инновационного грузового судна, которое сможет перевозить 14 тысяч транспортных контейнеров - он будет оснащен ториевым жидкосолевым реактором, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
В отличие от традиционных ядерных реакторов, которые работают на основе урана и требуют тяжелых и крупных систем охлаждения и высокого давления, для нового китайского реактора будет использоваться торий - более безопасное вещество, запасы которого гораздо больше.
"Инновационным такое судно делает то, что оно будет работать от ториевого жидкосолевого реактора, его тепловая мощность составит 200 мегаватт", - сообщает газета.
Мощность судна будет сопоставима с мощностью реактора S6W, который используется в передовых атомных подводных лодках ВМС США.
По данным SCMP, грузовое судно сможет перевозить 14 тысяч транспортных контейнеров за раз.
Если в будущем эта технология будет успешно внедрена в больших масштабах, то сможет привести к смене парадигмы в коммерческом судоходстве, отмечает газета.
НаукаКитайВоенно-морские силы США
 
 
