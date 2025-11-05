Рейтинг@Mail.ru
Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве
23:43 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/kiev-2053079960.html
Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве
Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве
Взрыв, предположительно, страйкбольной гранаты прогремел в торговом центре "DREAM yellow" в Киеве, передает агентство УНИАН. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T23:43:00+03:00
2025-11-05T23:43:00+03:00
Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве

Неизвестный взорвал, предположительно, страйкбольную гранату в ТЦ в Киеве

Автомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрыв, предположительно, страйкбольной гранаты прогремел в торговом центре "DREAM yellow" в Киеве, передает агентство УНИАН.
"В ТЦ DREAM yellow на Оболони (на севере Киева - ред.) неизвестный взорвал гранату... Граната была, предварительно, страйкбольной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным агентства, пострадавших нет, на месте работает полиция.
По данным издания "Страна", взорвавший гранату мужчина был в нетрезвом виде.
