Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве
Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве - РИА Новости, 05.11.2025
Неизвестный взорвал гранату в торговом центре в Киеве
Взрыв, предположительно, страйкбольной гранаты прогремел в торговом центре "DREAM yellow" в Киеве, передает агентство УНИАН. РИА Новости, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрыв, предположительно, страйкбольной гранаты прогремел в торговом центре "DREAM yellow" в Киеве, передает агентство УНИАН.
"В ТЦ DREAM yellow на Оболони (на севере Киева
- ред.) неизвестный взорвал гранату... Граната была, предварительно, страйкбольной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным агентства, пострадавших нет, на месте работает полиция.
По данным издания "Страна", взорвавший гранату мужчина был в нетрезвом виде.