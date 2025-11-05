Рейтинг@Mail.ru
20:06 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/kiev-2053054110.html
На Украине сделали заявление об эвакуации Киева
На Украине сделали заявление об эвакуации Киева
На Украине сделали заявление об эвакуации Киева

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Население Киева придется эвакуировать, если зимой город останется без тепла более чем на три дня, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью изданию "Телеграф".
"Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 и ниже нет перспектив восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию", — подчеркнул он.
Дым на месте пожара в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Кличко сделал заявление после ночных событий в Киеве
25 октября, 10:41
Харченко отметил, что если на электроцентралях будут разрушены котлы и не будет перспектив их запуска при такой температуре в течение указанного срока, то произойдет "техногенная катастрофа".
Ранее мэр Виталий Кличко заявлял, что зима в столице может быть непростой, и призвал готовиться к возможным трудностям: сделать запасы воды, еды и теплой одежды.
В последнее время на Украине все чаще наблюдаются неполадки с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света, или электричество подают по графику.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Зима в Киеве может быть непростой, заявил Кличко
14 октября, 22:52
 
В миреКиевУкраинаВиталий Кличко
 
 
