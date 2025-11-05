На Украине сделали заявление об эвакуации Киева

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Население Киева придется эвакуировать, если зимой город останется без тепла более чем на три дня, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью изданию "Телеграф".
"Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 и ниже нет перспектив восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов, б) эвакуацию", — подчеркнул он.
Харченко отметил, что если на электроцентралях будут разрушены котлы и не будет перспектив их запуска при такой температуре в течение указанного срока, то произойдет "техногенная катастрофа".
Ранее мэр Виталий Кличко заявлял, что зима в столице может быть непростой, и призвал готовиться к возможным трудностям: сделать запасы воды, еды и теплой одежды.
В последнее время на Украине все чаще наблюдаются неполадки с электроснабжением. В некоторых городах и регионах вводят аварийные отключения света, или электричество подают по графику.
