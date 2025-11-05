На Украине сделали заявление об эвакуации Киева

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Население Киева придется эвакуировать, если зимой город останется без тепла более чем на три дня, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в интервью изданию "Телеграф".

Харченко отметил, что если на электроцентралях будут разрушены котлы и не будет перспектив их запуска при такой температуре в течение указанного срока, то произойдет "техногенная катастрофа".