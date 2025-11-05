Смит: Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные игры

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в разговоре с РИА Новости сказал, что Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные игры.
Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC) и Фондом Кубка мира по киберспорту (EWCF) по организации первых Олимпийских киберспортивных игр в 2027 году в Саудовской Аравии.
"Что бы сейчас не происходило, международные соревнования по киберспорту проходить будут. Предполагаю, что МОК и Саудовская Аравия не смогли договориться из-за разного видения подходов. Международный олимпийский комитет больше смотрит в сторону спортивных симуляторов: кибергонки, киберфутбол и так далее, которые в мире киберспорта не настолько популярны, как классические виды программ: Counter-Strike 2, Dota 2. То есть саудовцы выступают за командные соревнования по классическому киберспорту", - сказал Смит.
"Может ли взять на себя эту роль Россия? Безусловно да, Россия неоднократно показывала, что является лидером в организации соревнований масштабного международного уровня. Наша страна стала первой, где официально признали киберспорт, фиджитал-спорт, спортивное программирование. Другой вопрос, что у России сейчас есть более насущные задачи, которые требуют финансового участия. Поэтому у саудовцев чуть более выгодная ситуация, чтобы начать проводить крупные события в мире киберспорта", - добавил он.