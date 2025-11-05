Рейтинг@Mail.ru
Смит: Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные игры - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/kibersport-2052911512.html
Смит: Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные игры
Смит: Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные игры - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Смит: Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные игры
Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в разговоре с РИА Новости сказал, что Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T10:24:00+03:00
2025-11-05T10:24:00+03:00
киберспорт
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052911060_0:16:3508:1989_1920x0_80_0_0_3cad11c54f48c06e7743293b92ab8162.jpg
/20251030/kibersport-2051832007.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052911060_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d4cff298c02203d2d14d145f9b8e4f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
киберспорт, международный олимпийский комитет (мок)
киберспорт, Международный олимпийский комитет (МОК)
Смит: Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные игры

Дмитрий Смит: Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные игры

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Студия радио Sputnik
ПМЭФ-2023. Студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в разговоре с РИА Новости сказал, что Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные игры.
Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC) и Фондом Кубка мира по киберспорту (EWCF) по организации первых Олимпийских киберспортивных игр в 2027 году в Саудовской Аравии.
«
"Что бы сейчас не происходило, международные соревнования по киберспорту проходить будут. Предполагаю, что МОК и Саудовская Аравия не смогли договориться из-за разного видения подходов. Международный олимпийский комитет больше смотрит в сторону спортивных симуляторов: кибергонки, киберфутбол и так далее, которые в мире киберспорта не настолько популярны, как классические виды программ: Counter-Strike 2, Dota 2. То есть саудовцы выступают за командные соревнования по классическому киберспорту", - сказал Смит.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
МОК отказался от проведения киберспортивных игр в Саудовской Аравии
30 октября, 13:35
«
"Может ли взять на себя эту роль Россия? Безусловно да, Россия неоднократно показывала, что является лидером в организации соревнований масштабного международного уровня. Наша страна стала первой, где официально признали киберспорт, фиджитал-спорт, спортивное программирование. Другой вопрос, что у России сейчас есть более насущные задачи, которые требуют финансового участия. Поэтому у саудовцев чуть более выгодная ситуация, чтобы начать проводить крупные события в мире киберспорта", - добавил он.
 
киберспортМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    2
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала