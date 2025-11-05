Смит: Россия могла бы организовать Олимпийские киберспортивные игры

«

"Может ли взять на себя эту роль Россия? Безусловно да, Россия неоднократно показывала, что является лидером в организации соревнований масштабного международного уровня. Наша страна стала первой, где официально признали киберспорт, фиджитал-спорт, спортивное программирование. Другой вопрос, что у России сейчас есть более насущные задачи, которые требуют финансового участия. Поэтому у саудовцев чуть более выгодная ситуация, чтобы начать проводить крупные события в мире киберспорта", - добавил он.