День народного единства отметили в подмосковных Химках
09:34 05.11.2025
День народного единства отметили в подмосковных Химках
День народного единства отметили в подмосковных Химках
россия, химки (городской округ в московской области), московская областная дума, день народного единства
Россия, Химки (городской округ в Московской области), Московская областная дума, День народного единства
День народного единства отметили в подмосковных Химках

День народного единства отметили в Химках 4 ноября

День народного единства отметили в Химках 4 ноября
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
День народного единства отметили в подмосковных Химках
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На центральной площадке в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в подмосковных Химках отметили День народного единства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Для жителей и гостей Химок подготовили праздничную программу "Успех в единстве поколений". Открыли мероприятие театрализованной постановкой "Минин и Пожарский". В ней приняли участие реконструкторы "Стрельцы", ансамбль "Колокола России" и актеры театра "Наш Дом".
Глава городского округа Химки Елена Землякова вместе с депутатами Мособлдумы Михаилом Раевым и Владиславом Мирзоновым, председателем Совета депутатов Сергеем Малиновским, благочинным Химкинского церковного округа Димитрием Оселедцем, председателем Местной религиозной организации мусульман городского округа Химки Камилем Маннаповым, членом Химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Антоном Зеньковичем, депутатами Совета депутатов, сотрудниками градообразующих предприятий, жителями и гостями приняли участие в праздничном шествии.
"Поздравляю вас с Днем народного единства – одним из главных государственных праздников! Любовь к Родине всегда помогала людям объединяться, независимо от того, кто они по профессии, откуда родом или какую религию исповедуют. Благодаря мудрости, смелости и единству Россия справлялась и справляется с любыми трудностями и стремится к лучшему будущему. Химки — это город, где каждое новое поколение вносит свой вклад в общую историю. Мы строим будущее, опираясь на опыт и мудрость наших предков. Их труд, их мечты и стремления живут в каждом из нас, вдохновляя на новые свершения и великие дела. Вместе мы — великая, единая страна! С праздником!" — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Кроме того, с номерами на центральной сцене выступили коллективы Центральной и Сходненской детских школ искусств, Дома культуры "Родина", Детской школы искусств имени Верстовского и Дома культуры "Брехово".
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
31 октября, 11:20
День народного единства — история, традиции и значение праздника 4 ноября
