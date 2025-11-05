Рейтинг@Mail.ru
Анджелина Джоли приехала в Херсон - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 05.11.2025 (обновлено: 20:23 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/kherson-2053041562.html
Анджелина Джоли приехала в Херсон
Анджелина Джоли приехала в Херсон - РИА Новости, 05.11.2025
Анджелина Джоли приехала в Херсон
Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила находящийся под контролем ВСУ город Херсон, утверждает в среду украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T18:51:00+03:00
2025-11-05T20:23:00+03:00
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053040898_0:424:720:829_1920x0_80_0_0_085330b84d82d0f18259b3097ea44509.jpg
https://ria.ru/20251016/mvf-2048507692.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053040898_0:271:720:811_1920x0_80_0_0_f89ade85bc4299ccf8cd2b5e516224e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Анджелина Джоли приехала в Херсон

Анджелина Джоли приехала в подконтрольный ВСУ Херсон

© Фото : соцсетиАктриса Анджелина Джоли в Херсоне
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : соцсети
Актриса Анджелина Джоли в Херсоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила находящийся под контролем ВСУ город Херсон, утверждает в среду украинское издание "Страна.ua".
"Американская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон", - пишет издание в своем Telegram-канале, прикрепляя фото актрисы в бронежилете.
В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировые знаменитости ездили на Украину выражать свое "сочувствие" только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Глава МВФ Георгиева планирует посетить Украину, сообщили Bloomberg
16 октября, 00:18
 
ХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала