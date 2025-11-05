МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила находящийся под контролем ВСУ город Херсон, утверждает в среду украинское издание "Страна.ua".
"Американская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон", - пишет издание в своем Telegram-канале, прикрепляя фото актрисы в бронежилете.
В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировые знаменитости ездили на Украину выражать свое "сочувствие" только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
