Чжан Ханьхуэй: предстоит ключевой этап модернизации Китая

Период с 2026 по 2030 годы станет для Китая "ключевым" и "переходным". Именно в течение 15-й пятилетки КНР планирует достичь технологической самостоятельности и лидерства и добиться качественного экономического роста. О том, чем уникален текущий момент, и как Китай будет реализовывать поставленные задачи, в статье для РИА Новости рассказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

С 20 по 23 октября в Пекине с большим успехом состоялся 4-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая 20-го созыва. Пленум проходил в ключевой период, когда Китай добивается успехов в достижении основных целей и задач своей 14-й пятилетней программы (2021-2025 годы), закладывает прочный фундамент и прикладывает всесторонние усилия для вступления в этап основного осуществления социалистической модернизации. На пленуме были рассмотрены и приняты "Предложения ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития". Это третья пятилетняя программа, разработанная со времени вступления в новую эпоху, и первая пятилетняя программа на новом пути всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Пленум наметил величественную цель и программу развития высококачественного развития Китая на предстоящий период, установил практически ясный план действий и провозгласил призыв эпохи к непрерывной борьбе.

Сосредоточиться на ключевых целях, системно планировать новую главу управления Китаем

Основной повесткой данного пленума стали стратегическое планирование дальнейшего всестороннего углубления реформ и продвижения китайской модернизации. Пленум систематизировал бесценный опыт, накопленный со времени начала политики реформ и открытости, и, обращаясь к вызовам текущего и будущих этапов развития, посвятил себя модернизации системы и потенциала государственного управления. На пленуме четко заявлено, что период 15-й пятилетки (2026-2030 годы) станет ключевым переходным этапом в процессе китайской модернизации. Работа будет сосредоточена на семи ключевых направлениях: первое – переход к качественному экономическому росту; второе – достижение технологической самостоятельности и лидерства; третье – углубление всесторонних реформ; четвертое – повышение уровня социальной культуры; пятое – непрерывный рост благосостояния населения; шестое – строительство экологической цивилизации; седьмое – укрепление национальной безопасности. Эти цели развития отражают неустанное стремление Китая в новую эпоху к реализации качественного развития, высокого уровня жизни, эффективного управления и открытости на высоком уровне. Они непременно выведут дело социализма с китайской спецификой на новую высоту, что заложит более прочную основу для достижения цели в основном осуществить социалистическую модернизацию к 2035 году.

Стабилизировать ожидания развития, непрерывно внедрять новую энергию роста в мировую экономику

В сложных международных условиях, характеризующихся вялым восстановлением глобальной экономики и усилением геополитической напряженности, направление развития Китая как второй по величине экономики мира привлекает пристальное внимание. В период 15-й пятилетки, несмотря на глубокие и сложные изменения во внешней среде и рост непредсказуемых факторов неопределенности, китайская экономика обладает прочной основой, множеством преимуществ, высокой стрессоустойчивостью и огромным потенциалом. Тенденция ее долгосрочного благоприятного развития не изменилась. Преимущества социализма с китайской спецификой, огромного масштаба внутреннего рынка, совершенной промышленной системы и богатых человеческих ресурсов проявляются все более отчетливо. На основе среднего темпа роста в 5,5% за первые четыре года в период 14-й пятилетки, за январь-сентябрь этого года ВВП Китая вырос на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ожидается, что в 2025 году объем китайской экономики достигнет уровня около 140 триллионов юаней, демонстрируя мощную внутреннюю движущую силу и результативное взаимодействие макроэкономической политики. Китай будет неуклонно придерживаться экономического строительства как своей основной задачи, продвигать высококачественное развитие как ключевую тему, рассматривать реформы и инновации как фундаментальную движущую силу, стремиться к удовлетворению растущих потребностей населения в счастливой жизни как основной цели, стимулируя эффективное качественное улучшение экономики при сохранении разумных количественных темпов роста. Это непременно привнесет больше определенности и позитивной энергии в турбулентный и меняющийся мир.

Придерживаться открытости и сотрудничества, делиться новыми возможностями развития со странами мира

"Если Китаю хорошо, миру будет лучше". Председатель Си Цзиньпин отметил, что Китай стремится не к модернизации в одиночку, а готов вместе со всеми странами осуществить общую модернизацию, основанную на мирном развитии, взаимовыгодном сотрудничестве и совместном процветании во имя построения сообщества единой судьбы человечества. На пленуме была подчеркнута необходимость расширять открытость на высоком уровне, защищать многостороннюю торговую систему, углублять международное экономическое взаимодействие, использовать открытость для содействия реформам и развитию, делиться возможностями и совместно развиваться со странами мира. По мере прогресса Китая в новых областях, таких как научно-технические инновации, зеленая трансформация, цифровая экономика и другие, он предоставит глобальным партнерам более обширный рынок, большее разнообразие продуктов и более передовые технологические решения. Одновременно "институциональная открытость" стала ключевым словом пленума. Это означает, что Китай будет ускорять совмещение правил, механизмов управления, стандартов и других институциональных аспектов с международными ориентирами высокого уровня. Это не только создаст более стабильную, прозрачную и предсказуемую среду для иностранных компаний, но и предоставит больше институциональных гарантий для привлечения глобального капитала, технологий, талантов и других важных ресурсов для их концентрации и развития в Китае.