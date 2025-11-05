Атаман рассказал Путину о многонациональности казачьих формирований на СВО

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русские и представители других народов Поволжья, Сибири, Северного Кавказа и Дальнего Востока России доблестно сражаются в добровольческих казачьих формированиях Вооруженных сил РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

В среду глава государства провел заседание Совета по межнациональным отношениям, участники которого обсудили подготовку стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года.

"Во все времена казачьи войска были синонимом веротерпимости и взаимоуважения разных народов, объединенных призванием защищать Родину, матушку-Россию. И сегодня мы продолжаем быть верными заветам отцов. В добровольческих казачьих формированиях вооруженных сил доблестно сражаются все многонациональные народы нашей великой страны: и русские, и представители народов Поволжья , Сибири, Северного Кавказа и Дальнего Востока", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что российское казачество испокон веков стояло на страже интересов Отечества.