Атаман рассказал Путину о многонациональности казачьих формирований на СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 05.11.2025
Атаман рассказал Путину о многонациональности казачьих формирований на СВО
Атаман рассказал Путину о многонациональности казачьих формирований на СВО
Русские и представители других народов Поволжья, Сибири, Северного Кавказа и Дальнего Востока России доблестно сражаются в добровольческих казачьих... РИА Новости, 05.11.2025
Атаман рассказал Путину о многонациональности казачьих формирований на СВО

Атаман Всероссийского казачьего общества Владимир Кузнецов
Атаман Всероссийского казачьего общества Владимир Кузнецов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Атаман Всероссийского казачьего общества Владимир Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Русские и представители других народов Поволжья, Сибири, Северного Кавказа и Дальнего Востока России доблестно сражаются в добровольческих казачьих формированиях Вооруженных сил РФ, сообщил президенту России Владимиру Путину атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
В среду глава государства провел заседание Совета по межнациональным отношениям, участники которого обсудили подготовку стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2036 года.
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Казачий генерал передал благодарность Путину от казаков-участников СВО
"Во все времена казачьи войска были синонимом веротерпимости и взаимоуважения разных народов, объединенных призванием защищать Родину, матушку-Россию. И сегодня мы продолжаем быть верными заветам отцов. В добровольческих казачьих формированиях вооруженных сил доблестно сражаются все многонациональные народы нашей великой страны: и русские, и представители народов Поволжья, Сибири, Северного Кавказа и Дальнего Востока", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что российское казачество испокон веков стояло на страже интересов Отечества.
"Сегодня казаки участвуют в специальной военной операции, на традициях предков воспитывают новое поколение патриотов в семьях, в казачьих кадетских корпусах, оказывают поддержку казакам - участникам специальной военной операции, а также жителям пострадавших районов исторических регионов: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - добавил Кузнецов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Патриотизм может заменить советскую идеологию, заявил Путин
