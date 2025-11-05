Рейтинг@Mail.ru
18:12 05.11.2025
В Казахстане нашли мертвыми более ста особей каспийского тюленя
В Казахстане нашли мертвыми более ста особей каспийского тюленя
Специалисты обнаружили мёртвыми более 100 особей каспийского тюленя на побережье Казахстана, сообщила пресс-служба российского национального фонда поддержки и... РИА Новости, 05.11.2025
В Казахстане нашли мертвыми более ста особей каспийского тюленя

Более 100 особей каспийского тюленя обнаружили мертвыми на побережье Казахстана

© РИА Новости / Андрей СоломоновТюлени
Тюлени - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Тюлени. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты обнаружили мёртвыми более 100 особей каспийского тюленя на побережье Казахстана, сообщила пресс-служба российского национального фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас".
По данным комитета рыбного хозяйства минсельхоза Казахстана, на которые ссылается фонд, животные погибли, предположительно, из-за инфекции на фоне резко сниженного иммунитета. В сообщении фонда не уточняется, за какой период погибли эти 100 тюленей.
Каспийский тюлень
Популяция каспийского тюленя сокращается, предупредила глава фонда "Компас"
5 июня, 16:47
5 июня, 16:47
"На побережье Каспийского моря Казахстана обнаружено более 100 туш каспийского тюленя. По данным комитета рыбного хозяйства минсельхоза республики, предположительно, из-за инфекции на фоне резко сниженного иммунитета", - написала в своём Telegram-канале пресс-служба фонда.
Уточняется, что в рамках реализации научной программы версия о заражении каспийских тюленей птичьим гриппом является одной из приоритетных для изучения причин массовой гибели вида.
Руководитель научной программы по сохранению популяции каспийского тюленя фонда "Компас", проректор по научной и инновационной работе ДГУ Алимурад Гаджиев, чьи слова приводит в беседе с РИА Новости пресс-служба, заявил, что животные теряют устойчивость к болезням, отметил необходимость выстраивания совместного мониторинга между странами Каспийского бассейна.
"Судьба каспийского тюленя - это показатель состояния всего моря", - подчеркнул он.
Учёный отметил, что, по предварительным данным, большинство особей погибли около месяца назад, но туши выбросило на берег сравнительно недавно.
Фонд "Компас" работает при поддержке комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а также федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Нефтяные вышки на Каспии
Посольство России в Туркмении оценило значение каспийского региона
12 августа, 14:45
12 августа, 14:45
 
