В Казахстане нашли мертвыми более ста особей каспийского тюленя

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты обнаружили мёртвыми более 100 особей каспийского тюленя на побережье Казахстана, сообщила пресс-служба российского национального фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас".

По данным комитета рыбного хозяйства минсельхоза Казахстана , на которые ссылается фонд, животные погибли, предположительно, из-за инфекции на фоне резко сниженного иммунитета. В сообщении фонда не уточняется, за какой период погибли эти 100 тюленей.

"На побережье Каспийского моря Казахстана обнаружено более 100 туш каспийского тюленя. По данным комитета рыбного хозяйства минсельхоза республики, предположительно, из-за инфекции на фоне резко сниженного иммунитета", - написала в своём Telegram-канале пресс-служба фонда.

Уточняется, что в рамках реализации научной программы версия о заражении каспийских тюленей птичьим гриппом является одной из приоритетных для изучения причин массовой гибели вида.

Руководитель научной программы по сохранению популяции каспийского тюленя фонда "Компас", проректор по научной и инновационной работе ДГУ Алимурад Гаджиев, чьи слова приводит в беседе с РИА Новости пресс-служба, заявил, что животные теряют устойчивость к болезням, отметил необходимость выстраивания совместного мониторинга между странами Каспийского бассейна.

"Судьба каспийского тюленя - это показатель состояния всего моря", - подчеркнул он.

Учёный отметил, что, по предварительным данным, большинство особей погибли около месяца назад, но туши выбросило на берег сравнительно недавно.