В РФБ надеются, что здравый смысл в деле Касаткина восторжествует
11:26 05.11.2025
В РФБ надеются, что здравый смысл в деле Касаткина восторжествует
В РФБ надеются, что здравый смысл в деле Касаткина восторжествует
Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок заявил РИА Новости, что надеется, что здравый смысл в деле... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
В РФБ надеются, что здравый смысл в деле Касаткина восторжествует

© Фото : Единая лига ВТБДаниил Касаткин
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок заявил РИА Новости, что надеется, что здравый смысл в деле российского баскетболиста Даниила Касаткина восторжествует.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.
"Мы держим связь с Министерством иностранных дел, они полностью ведут это дело. Естественно, мы узнаем информацию от них. Будем надеяться, что все разрешится в лучшую сторону и здравый смысл победит", - сказал Дячок.
