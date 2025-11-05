В РФБ надеются, что здравый смысл в деле Касаткина восторжествует

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок заявил РИА Новости, что надеется, что здравый смысл в деле российского баскетболиста Даниила Касаткина восторжествует.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.