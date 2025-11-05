Рейтинг@Mail.ru
Около 4 тысяч систем отопления и водоснабжения заменили в домах Москвы - РИА Новости, 05.11.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:59 05.11.2025
Около 4 тысяч систем отопления и водоснабжения заменили в домах Москвы
Около 4 тысяч систем отопления и водоснабжения заменили в домах Москвы

© РИА Новости / Максим БлиновВид с крыши дома-книжки на Новом Арбате
Вид с крыши дома-книжки на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили в 2025 году около 4 тысяч систем отопления, водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах в рамках программы капремонта, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в более чем 12 тысячах жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменили около 4 тысяч систем отопления, водоснабжения и водоотведения", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра уточнил, что больше всего таких систем обновили в Центральном (1357), Северном (658) и Северо-Западном (290) административных округах.
"В рамках капремонта в Москве меняют основные системы холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, водоотведения. Производится замена всех изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что в работах используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности, или современные мощные конвекторы.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
