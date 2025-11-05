Около 4 тысяч систем отопления и водоснабжения заменили в домах Москвы

"Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года в более чем 12 тысячах жилых домов обновили инженерные системы, что позволило продлить срок их службы и обеспечить безопасную эксплуатацию. В этом году заменили около 4 тысяч систем отопления, водоснабжения и водоотведения", - рассказал Бирюков.