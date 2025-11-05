Рейтинг@Mail.ru
Канделаки назвала Юрия Николаева легендой телевидения
13:24 05.11.2025
Канделаки назвала Юрия Николаева легендой телевидения
Замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он был легендой... РИА Новости, 05.11.2025
Юрий Николаев
Юрий Николаев. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он был легендой телевидения.
Во вторник народный артист РФ Николай Цискаридзе сообщил, что телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет.
"Юрий Николаев - это настоящая легенда телевидения. Не было в СССР человека, который не смотрел его "Утреннюю почту". Она была залогом настроения на весь день, да и на всю жизнь. Теплое семейное утро. Спасибо, Юра, и покойся с миром", - написала Канделаки в своем Telegram-канале.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей им. Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Зара выразила соболезнования в связи с кончиной телеведущего Юрия Николаева
4 ноября, 23:31
 
