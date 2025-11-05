https://ria.ru/20251105/kandelaki-2052955888.html
Канделаки назвала Юрия Николаева легендой телевидения
Канделаки назвала Юрия Николаева легендой телевидения - РИА Новости, 05.11.2025
Канделаки назвала Юрия Николаева легендой телевидения
Замгендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" Тина Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он был легендой... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:24:00+03:00
2025-11-05T13:24:00+03:00
2025-11-05T13:24:00+03:00
россия
ссср
кишинев
юрий николаев
тина канделаки (тинатин канделаки)
николай цискаридзе
газпром-медиа холдинг
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052839946_0:33:2998:1719_1920x0_80_0_0_23b80349378afb9a7c82fafd35f65f5a.jpg
https://ria.ru/20251104/nikolaev-2052857160.html
россия
ссср
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052839946_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_90bb4093829ab9480197a45a9576670a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, кишинев, юрий николаев, тина канделаки (тинатин канделаки), николай цискаридзе, газпром-медиа холдинг, гитис, академия российского телевидения
Россия, СССР, Кишинев, Юрий Николаев, Тина Канделаки (Тинатин Канделаки), Николай Цискаридзе, Газпром-Медиа Холдинг, ГИТИС, Академия российского телевидения
Канделаки назвала Юрия Николаева легендой телевидения
Канделаки выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Николаева