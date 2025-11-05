Ученый объяснил активизацию подземных толчков на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя – РИА Новости. Учащение подземных толчков на Камчатке связано с развитием афтершокового процесса после мегаземлетрясения 30 июля, сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.
"У нас такой регион, что к землетрясениям надо быть всегда готовым. Они на Камчатке происходили и будут происходить. В данный момент их происходит несколько больше, потому что продолжает развиваться афтершоковый процесс мегаземлетрясения 30 июля", - цитирует Чеброва пресс-служба правительства Камчатского края.
Ученый пояснил, что афтершоковый процесс развивается неравномерно, для него характерны периоды всплесков и локального затишья. По его словам, в настоящее время зафиксирована активизация одной из геологических структур в районе Авачинского залива, где произошла серия сейсмических событий магнитудой свыше 6,0.
"Очаговая зона продолжает работать неравномерно как в пространстве, так и во времени. Подобные активизации могут возникать и в дальнейшем. Мы ориентируемся на то, что магнитуда не превысит 6,5. В принципе, пока эти ожидания оправдываются", - добавил директор филиала.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую, однако фиксировали постепенное затухание афтершоковой активности. По данным геофизической службы, за 1 и 2 ноября у берегов полуострова произошло всего 8 афтершоков. Однако за сутки 3 ноября было зафиксировано 58 подземных толчков (включая 5 ощущаемых), за сутки 4 ноября - 44 землетрясения (из них также 5 ощущались в Петропавловске и Елизово).