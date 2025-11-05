Ученый объяснил активизацию подземных толчков на Камчатке

«

"Очаговая зона продолжает работать неравномерно как в пространстве, так и во времени. Подобные активизации могут возникать и в дальнейшем. Мы ориентируемся на то, что магнитуда не превысит 6,5. В принципе, пока эти ожидания оправдываются", - добавил директор филиала.