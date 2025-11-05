На Камчатке выявили загрязнение акватории Авачинской бухты нефтепродуктами

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя – РИА Новости. Загрязнение нефтепродуктами выявлено в акватории и прибрежной части Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.

"Поступила информация о загрязнении нефтепродуктами акватории и прибрежной части Авачинской губы в районе набережной в центре города… наличие следов загрязнения веществами, образующими радужную пленку на поверхности воды (предположительно, нефтепродукты), подтверждено", — проинформировало ведомство в Telegram-канале.

В минприроды уточнили, что информация поступила 4 ноября в рамках мониторинга медиапространства. После многочисленных обращений граждан 5 ноября на место был направлен инспектор по эконадзору, который подтвердил наличие следов загрязнения.

Дополнительные сведения направлены в КГКУ "ЦОД" для организации обследования береговой части и в ЕДДС Петропавловска-Камчатского . Вопрос остается на особом контроле министерства.