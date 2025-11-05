На Камчатке зафиксировали 44 афтершока

П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя – РИА Новости. Сорок четыре афтершока магнитудой до 6,3, включая пять ощущаемых, зафиксированы у берегов Камчатки за минувшие сутки, сообщили в Сорок четыре афтершока магнитудой до 6,3, включая пять ощущаемых, зафиксированы у берегов Камчатки за минувшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Елизово. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 58 афтершоков, пять из них ощущались в Петропавловске-Камчатском

"За сутки произошло 44 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,3. В населённых пунктах ощущались 5 из них", — сообщают спасатели в своем Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Из вулкана Крашенинникова произошел пепловый выброс. В населенных пунктах края пеплопадов не зарегистрировано.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова.

"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.