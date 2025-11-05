Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация нанесла удар на юге Ливана - РИА Новости, 05.11.2025
14:17 05.11.2025
Израильская авиация нанесла удар на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар в управе Тир на юге Ливана, один человек убит, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве...
2025
Израильская авиация нанесла удар на юге Ливана

БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар в управе Тир на юге Ливана, один человек убит, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"Израильский авиаудар по автомобилю в населенном пункте Бурдж Рахаль (управа Тир) привел к гибели одного гражданина и ранению другого", - написано в отчете.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
