Израильская авиация нанесла удар на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар на юге Ливана - РИА Новости, 05.11.2025
Израильская авиация нанесла удар на юге Ливана
Израильская авиация нанесла удар в управе Тир на юге Ливана, один человек убит, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве... РИА Новости, 05.11.2025
Израильская авиация нанесла удар на юге Ливана
Авиация Израиля нанесла удар на юге Ливана, один человек погиб
БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар в управе Тир на юге Ливана, один человек убит, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"Израильский авиаудар по автомобилю в населенном пункте Бурдж Рахаль (управа Тир) привел к гибели одного гражданина и ранению другого", - написано в отчете.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль
продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана
, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах
" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.