Израильская авиация нанесла удар на юге Ливана

БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар в управе Тир на юге Ливана, один человек убит, говорится в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

"Израильский авиаудар по автомобилю в населенном пункте Бурдж Рахаль (управа Тир) привел к гибели одного гражданина и ранению другого", - написано в отчете.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана , включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысяч нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 300 человек, более 680 получили ранения.