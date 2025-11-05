Израиль совершил серию авианалетов на Газу и Хан-Юнис, сообщили СМИ

"Восточные районы Хан-Юниса и Газа подверглись авианалетам и интенсивному артиллерийскому обстрелу израильской армии, идет подрыв зданий", - сообщает телеканал.

Данных о жертвах и пострадавших не поступало.

После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения огня палестинской стороной.