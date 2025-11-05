Израиль совершил серию авианалетов на Газу и Хан-Юнис, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Израиль совершил серию авианалетов на города Газа и Хан-Юнис в палестинском полуэксклаве, армия продолжает сносить жилые здания в этих районах, сообщил телеканал Al Jazeera утром в среду.
"Восточные районы Хан-Юниса и Газа подверглись авианалетам и интенсивному артиллерийскому обстрелу израильской армии, идет подрыв зданий", - сообщает телеканал.
Данных о жертвах и пострадавших не поступало.
По информации телеканала, израильская армия также ведет масштабную операцию по сносу жилых домов на востоке города Рафах.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Государству Израиль тел заложников, погибших в плену.
После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) неоднократно наносила удары по сектору Газа. Согласно заявлениям пресс-службы ЦАХАЛ, эти меры были предприняты в связи с нарушением режима прекращения огня палестинской стороной.
