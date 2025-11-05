Директор ФСБ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями США

«

"Ситуация очень непростая, сложная. Отнестись к этому нужно серьёзно, но возникает очень много вопросов для того, чтобы принять конкретное решение. В связи с этим я прошу у вас дать нам время, чтобы досконально разобраться и подготовить соответствующее предложение", – сказал Бортников на заседании Совета Безопасности РФ.