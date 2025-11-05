Рейтинг@Mail.ru
Директор ФСБ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями США - РИА Новости, 05.11.2025
17:29 05.11.2025
Директор ФСБ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями США
Директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников попросил у президента страны Владимира Путина дать время ФСБ, чтобы подготовить...
сша, россия, александр бортников, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
США, Россия, Александр Бортников, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Директор ФСБ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями США

Бортников просит дать ФСБ время для принятия решений после ядерных испытаний США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников попросил у президента страны Владимира Путина дать время ФСБ, чтобы подготовить предложения по ситуации, связанной с возможностью США провести ядерные испытания.
"Ситуация очень непростая, сложная. Отнестись к этому нужно серьёзно, но возникает очень много вопросов для того, чтобы принять конкретное решение. В связи с этим я прошу у вас дать нам время, чтобы досконально разобраться и подготовить соответствующее предложение", – сказал Бортников на заседании Совета Безопасности РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Исправить нельзя: после слов Путина США на эмоциях совершили главную ошибку
2 ноября, 08:00
 
СШАРоссияАлександр БортниковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
