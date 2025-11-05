https://ria.ru/20251105/ispytaniya-2053021932.html
Директор ФСБ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями США
Директор ФСБ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями США - РИА Новости, 05.11.2025
Директор ФСБ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями США
Директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников попросил у президента страны Владимира Путина дать время ФСБ, чтобы подготовить... РИА Новости, 05.11.2025
Директор ФСБ прокомментировал ситуацию с ядерными испытаниями США
Бортников просит дать ФСБ время для принятия решений после ядерных испытаний США