В Кремле ответили на вопрос о возможных ядерных испытаниях США

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У Москвы нет ясности в отношении того, какие типы ядерных вооружений собираются испытывать США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.