В Кремле ответили на вопрос о возможных ядерных испытаниях США
В Кремле ответили на вопрос о возможных ядерных испытаниях США - РИА Новости, 05.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможных ядерных испытаниях США
У Москвы нет ясности в отношении того, какие типы ядерных вооружений собираются испытывать США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2025
сша
россия
москва
США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле ответили на вопрос о возможных ядерных испытаниях США
Песков: Россия не знает, какие типы ядерных вооружений намерены испытывать США
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У Москвы нет ясности в отношении того, какие типы ядерных вооружений собираются испытывать США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
после заявлений американского лидера ранее подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.