Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о возможных ядерных испытаниях США - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/ispytaniya-2052942002.html
В Кремле ответили на вопрос о возможных ядерных испытаниях США
В Кремле ответили на вопрос о возможных ядерных испытаниях США - РИА Новости, 05.11.2025
В Кремле ответили на вопрос о возможных ядерных испытаниях США
У Москвы нет ясности в отношении того, какие типы ядерных вооружений собираются испытывать США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:33:00+03:00
2025-11-05T12:33:00+03:00
сша
россия
москва
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007395959_0:59:3070:1785_1920x0_80_0_0_afc6d90ca5fcc99beaf33b4406f4252c.jpg
https://ria.ru/20251105/ispytaniya-2052941286.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007395959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f699d2c80047fe6b7394518ad83a1d96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, москва, дмитрий песков, дональд трамп
США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле ответили на вопрос о возможных ядерных испытаниях США

Песков: Россия не знает, какие типы ядерных вооружений намерены испытывать США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. У Москвы нет ясности в отношении того, какие типы ядерных вооружений собираются испытывать США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера ранее подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Россия не получила от США разъяснений по ядерным испытаниям, заявил Песков
Вчера, 12:32
 
СШАРоссияМоскваДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала