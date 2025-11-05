Рейтинг@Mail.ru
Россия не получила от США разъяснений по ядерным испытаниям, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
12:32 05.11.2025 (обновлено: 14:32 05.11.2025)
Россия не получила от США разъяснений по ядерным испытаниям, заявил Песков
Россия не получила от США разъяснений по ядерным испытаниям, заявил Песков - РИА Новости, 05.11.2025
Россия не получила от США разъяснений по ядерным испытаниям, заявил Песков
Россия не получила от США разъяснений по поводу ядерных испытаний, о которых говорил американский лидер Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:32:00+03:00
2025-11-05T14:32:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
в мире
россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник", в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", В мире
Россия не получила от США разъяснений по ядерным испытаниям, заявил Песков

Песков: Россия не получила от США разъяснений по ядерным испытаниям

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия не получила от США разъяснений по поводу ядерных испытаний, о которых говорил американский лидер Дональд Трамп, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера ранее подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
РоссияСШАДональд ТрампДмитрий Песковмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"В мире
 
 
