Суд прекратил производство по иску депутата Нилова к ЛДПР - РИА Новости, 05.11.2025
13:32 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/isk-2052957075.html
Суд прекратил производство по иску депутата Нилова к ЛДПР
Мещанский суд Москвы прекратил производство по иску главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, в котором тот оспаривал исключение из партии ЛДПР, сказано... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T13:32:00+03:00
2025-11-05T13:32:00+03:00
ярослав нилов
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
https://ria.ru/20250625/nilov-2025444967.html
ярослав нилов, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Ярослав Нилов, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Ярослав Нилов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы прекратил производство по иску главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, в котором тот оспаривал исключение из партии ЛДПР, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Производство по делу прекращено", - сказано в материалах.
Ранее в суде стало известно, что депутат отказался от иска и просил прекратить производство.
Фракция ЛДПР в Госдуме 25 июня проголосовала за исключение главы думского комитета по труду Ярослава Нилова из своего состава. Ранее лидер партии Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что поступили обращения от депутатов, членов партии, региональных отделений ЛДПР с предложением исключить Нилова из партии. По словам Слуцкого, члены ЛДПР "открыто и внятно" выразили свою позицию и все солидарны в том, что человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в рядах партии.
Ярослав Нилов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Нилов рассказал, чем займется после исключения из ЛДПР
25 июня, 19:55
 
Ярослав НиловЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
