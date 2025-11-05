Суд прекратил производство по иску депутата Нилова к ЛДПР

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы прекратил производство по иску главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, в котором тот оспаривал исключение из партии ЛДПР, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.