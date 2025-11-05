https://ria.ru/20251105/isk-2052957075.html
Суд прекратил производство по иску депутата Нилова к ЛДПР
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы прекратил производство по иску главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, в котором тот оспаривал исключение из партии ЛДПР, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Производство по делу прекращено", - сказано в материалах.
Ранее в суде стало известно, что депутат отказался от иска и просил прекратить производство.
Фракция ЛДПР
в Госдуме
25 июня проголосовала за исключение главы думского комитета по труду Ярослава Нилова
из своего состава. Ранее лидер партии Леонид Слуцкий
сообщил РИА Новости, что поступили обращения от депутатов, членов партии, региональных отделений ЛДПР с предложением исключить Нилова из партии. По словам Слуцкого, члены ЛДПР "открыто и внятно" выразили свою позицию и все солидарны в том, что человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и её руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в рядах партии.