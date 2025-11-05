Иран сохранил почти весь обогащенный уран, заявил Гросси

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Почти весь обогащенный уран остается в Иране после ударов Израиля и США по ядерным объектам, утверждает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«
"Ущерб был огромным, но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь, уран, обогащенный до 60, а также до 20, пяти и двух процентов, все еще там", — заявил он в интервью газете Financial Times.
Иран не знает, сколько урана уцелело после ударов в июне
3 ноября, 01:22
Он выразил беспокойство из-за "самого существования" материала с такой высокой степенью обогащения, близкой к оружейному.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американский телеканал Fox News сообщал, что они применили противобункерные бомбы, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Соглашение по иранской ядерной программе, предполагавшее снятие санкций с исламской республики в обмен на ограничение ее атомной программы. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.