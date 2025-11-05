Рейтинг@Mail.ru
Освобожденная из плена в Ираке россиянка рассказала о пытках - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/irak-2053080485.html
Освобожденная из плена в Ираке россиянка рассказала о пытках
Освобожденная из плена в Ираке россиянка рассказала о пытках - РИА Новости, 05.11.2025
Освобожденная из плена в Ираке россиянка рассказала о пытках
Гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова, освобожденная из плена в Ираке в сентябре, рассказала газете New York Times о пытках в условиях плена, в результате... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T23:48:00+03:00
2025-11-05T23:48:00+03:00
в мире
израиль
ирак
россия
дональд трамп
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863156_0:0:474:267_1920x0_80_0_0_0ec165cd1b5cadaeb604ad00ca1373c8.jpg
https://ria.ru/20250910/hezbolly-2040835181.html
https://ria.ru/20250324/afrika-2006925368.html
https://ria.ru/20250416/putin-2011700215.html
израиль
ирак
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018863156_0:0:474:357_1920x0_80_0_0_16593df2e4986643ce1b52257398b95c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ирак, россия, дональд трамп, хезболла
В мире, Израиль, Ирак, Россия, Дональд Трамп, Хезболла
Освобожденная из плена в Ираке россиянка рассказала о пытках

Освобожденная из плена в Ираке Елизавета Цуркова рассказала о пытках

© Фото : соцсетиЕлизавета Цуркова
Елизавета Цуркова - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : соцсети
Елизавета Цуркова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова, освобожденная из плена в Ираке в сентябре, рассказала газете New York Times о пытках в условиях плена, в результате двух лет заключения она пережила избиение и сексуальное насилие.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что гражданка РФ и Израиля Цуркова была освобождена иракским движением "Катаиб Хезболлах". Иранское агентство Tasnim передавало, что Израиль освободил офицера ливанской группировки "Хезболлах" Имада Амхаза в обмен на Цуркову.
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
СМИ рассказали, почему "Катаиб Хезболлах" освободила россиянку Цуркову
10 сентября, 07:55
Как рассказала в интервью газете Цуркова, за два с половиной года заключения она пережила "настоящий марафон психологических страданий". По ее словам, самыми мучительными были первые месяцы, когда она терпела избиения со стороны своих похитителей, а также "сексуальное насилие".
"Они не оставили на мне живого места. Они использовали меня как грушу для битья", - цитирует New York Times Цуркову.
В интервью Цуркова рассказала, что один из самых страшных дней пыток пришёлся на июль 2023 года, когда похитители спросили её о службе в Израиле. Женщина уточнила, что двадцать лет назад она была рядовым призывником в управлении военной разведки. По словам газеты, сначала она солгала похитителям, опасаясь того, что произойдёт, если они узнают правду, и сказала, что служила в госпитале. Однако после того, как ее избили два похитителя, она сказала правду.
Газета подчеркивает, что личные показания Цурковой о её нахождении в плену совпадают с тем, что она рассказала врачу медицинского центра "Шиба" в Израиле, который лечил её после освобождения. Отмечается, что врач констатировал у нее повреждение нервов, "возможно, необратимые".
Ребенок с девушкой - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
“Мне запретили плакать”: как россиянка выживает в саванне с четырьмя детьми
24 марта, 18:37
"В медицинской документации (Цурковой - ред.)... также подробно описаны обширные травмы, полученные в результате пыток. В связи с "тяжёлыми повреждениями и сложной травмой" ей требуется "длительная физическая и психологическая реабилитация"", - заявляет газета со ссылкой на медицинские документы, к которым она получила доступ.
Пятого июля 2023 года канцелярия Нетаньяху заявила, что Елизавета Цуркова пропала без вести несколько месяцев назад и удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке. В канцелярии тогда пояснили, что Цуркова является востоковедом и въехала в Ирак по российскому паспорту с целью ведения научной деятельности.
В ноябре 2023 года иракский телеканал Al Rabiaa обнародовал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения была показана Цуркова. На этом видео она признается в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы, а также критикует действия Израиля в секторе Газа.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с бывшими заложниками ХАМАС Александром и Еленой Труфановыми и Сапир Коэн. 16 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин рассказал, как стало возможным освобождение россиянина из плена ХАМАС
16 апреля, 23:04
 
В миреИзраильИракРоссияДональд ТрампХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала