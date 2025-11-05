Освобожденная из плена в Ираке россиянка рассказала о пытках

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова, освобожденная из плена в Ираке в сентябре, рассказала газете Гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова, освобожденная из плена в Ираке в сентябре, рассказала газете New York Times о пытках в условиях плена, в результате двух лет заключения она пережила избиение и сексуальное насилие.

Как рассказала в интервью газете Цуркова, за два с половиной года заключения она пережила "настоящий марафон психологических страданий". По ее словам, самыми мучительными были первые месяцы, когда она терпела избиения со стороны своих похитителей, а также "сексуальное насилие".

"Они не оставили на мне живого места. Они использовали меня как грушу для битья", - цитирует New York Times Цуркову.

В интервью Цуркова рассказала, что один из самых страшных дней пыток пришёлся на июль 2023 года, когда похитители спросили её о службе в Израиле. Женщина уточнила, что двадцать лет назад она была рядовым призывником в управлении военной разведки. По словам газеты, сначала она солгала похитителям, опасаясь того, что произойдёт, если они узнают правду, и сказала, что служила в госпитале. Однако после того, как ее избили два похитителя, она сказала правду.

Газета подчеркивает, что личные показания Цурковой о её нахождении в плену совпадают с тем, что она рассказала врачу медицинского центра "Шиба" в Израиле, который лечил её после освобождения. Отмечается, что врач констатировал у нее повреждение нервов, "возможно, необратимые".

"В медицинской документации (Цурковой - ред.)... также подробно описаны обширные травмы, полученные в результате пыток. В связи с "тяжёлыми повреждениями и сложной травмой" ей требуется "длительная физическая и психологическая реабилитация"", - заявляет газета со ссылкой на медицинские документы, к которым она получила доступ.

Пятого июля 2023 года канцелярия Нетаньяху заявила, что Елизавета Цуркова пропала без вести несколько месяцев назад и удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке . В канцелярии тогда пояснили, что Цуркова является востоковедом и въехала в Ирак по российскому паспорту с целью ведения научной деятельности.