https://ria.ru/20251105/imuschestvo-2053043159.html
У экс-вице-губернатора Рязанской области конфисковали имущество и доходы
У экс-вице-губернатора Рязанской области конфисковали имущество и доходы - РИА Новости, 05.11.2025
У экс-вице-губернатора Рязанской области конфисковали имущество и доходы
Сумма конфискованного у бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова в рамках уголовного дела о мошенничестве и взятках имущества составила 70,4... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:00:00+03:00
2025-11-05T19:00:00+03:00
2025-11-05T19:00:00+03:00
происшествия
рязанская область
рязань
рязанский областной суд
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595166732_0:82:800:532_1920x0_80_0_0_1cb77df6a790742a2fcbf852f7953755.jpg
https://ria.ru/20251105/sud-2052971736.html
https://realty.ria.ru/20251101/bashkirija-2052354891.html
рязанская область
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595166732_88:38:747:532_1920x0_80_0_0_897cea4d15a28e17eeb9e8824978e110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, рязань, рязанский областной суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Рязанская область, Рязань, Рязанский областной суд, Генеральная прокуратура РФ
У экс-вице-губернатора Рязанской области конфисковали имущество и доходы
У экс-вице-губернатора Рязанской области конфисковали имущество на 70 млн рублей
РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Сумма конфискованного у бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова в рамках уголовного дела о мошенничестве и взятках имущества составила 70,4 миллиона рублей, незаконных доходов – 80,6 миллиона рублей, сообщили в среду РИА Новости в прокуратуре региона.
Уголовное дело в отношении Грекова о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей рассматривалось Советским районным судом Рязани
. В мае суд его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, а также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, было конфисковано в доход государства. Рязанский областной суд
смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а штраф - до 399 миллионов 950 тысяч рублей.
Конкретная сумма конфискованных у Грекова имущества и незаконных доходов ранее прокуратурой не озвучивалась.
"Приговором суда у осужденного конфисковано имущество на общую сумму 70,4 миллиона рублей и денежная сумма, соответствующая сумме дохода, полученного преступным путем, за вычетом стоимости конфискованного имущества, то есть в размере 80,6 миллиона рублей", - рассказали в прокуратуре.
Дополнительно в настоящее время Советский районный суд Рязани рассматривает гражданское дело по иску Генпрокуратуры
к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Заседание по нему назначено на 18 ноября.
Греков работал в должности вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области
в 2017-2021 годах. Пост вице-губернатора Греков покинул в январе 2021 года по собственному желанию. Позднее прокуратура региона сообщила, что губернатору вносилось представление по факту предоставления Грековым при назначении на должность ложных сведений об отсутствии погашенной судимости.