У экс-вице-губернатора Рязанской области конфисковали имущество и доходы

РЯЗАНЬ, 5 ноя - РИА Новости. Сумма конфискованного у бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова в рамках уголовного дела о мошенничестве и взятках имущества составила 70,4 миллиона рублей, незаконных доходов – 80,6 миллиона рублей, сообщили в среду РИА Новости в прокуратуре региона.

Уголовное дело в отношении Грекова о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей рассматривалось Советским районным судом Рязани . В мае суд его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, оштрафовал на 400 миллионов рублей, а также взыскал невозмещенную часть ущерба в сумме более 5 миллионов рублей. Имущество, стоимость которого эквивалентна сумме взяток, было конфисковано в доход государства. Рязанский областной суд смягчил наказание до 16 лет 11 месяцев колонии строгого режима, а штраф - до 399 миллионов 950 тысяч рублей.

Конкретная сумма конфискованных у Грекова имущества и незаконных доходов ранее прокуратурой не озвучивалась.

"Приговором суда у осужденного конфисковано имущество на общую сумму 70,4 миллиона рублей и денежная сумма, соответствующая сумме дохода, полученного преступным путем, за вычетом стоимости конфискованного имущества, то есть в размере 80,6 миллиона рублей", - рассказали в прокуратуре.

Дополнительно в настоящее время Советский районный суд Рязани рассматривает гражданское дело по иску Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. Заседание по нему назначено на 18 ноября.