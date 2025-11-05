https://ria.ru/20251105/hamas-2053047989.html
ХАМАС передаст тело еще одного пленного в среду вечером
ХАМАС передаст тело еще одного пленного в среду вечером - РИА Новости, 05.11.2025
ХАМАС передаст тело еще одного пленного в среду вечером
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что передадут в среду вечером тело еще одного погибшего израильского заложника. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T19:21:00+03:00
2025-11-05T19:21:00+03:00
2025-11-05T19:21:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
КАИР, 5 ноя - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что передадут в среду вечером тело еще одного погибшего израильского заложника.
"В рамках сделки по обмену бригады "Аль-Кассам" передадут вечером в 21.00 по времени Газы (22.00 мск) тело одного из израильских заложников, которое было обнаружено в районе Аш-Шуджайя на востоке городе Газа", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС
.
Ранее в среду журналистам в канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
сообщили, что израильские судмедэксперты опознали тело еще одного заложника, возвращенное ХАМАС в рамках соглашения с Израилем. Таким образом, палестинцы вернули уже 21 тело из 28 удерживаемых.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки. В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену.