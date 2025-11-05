Еврокомиссия выделит Греции 103 миллиона евро на содержание мигрантов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия выделит Греции дополнительные 103 миллиона евро на нужды, связанные с приемом просителей убежища, заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер.
"Греция также получит дополнительное финансирование в размере 103 миллионов евро в рамках AMIF (Фонд убежища, миграции и интеграции - ред.) для удовлетворения потребностей, связанных с реализацией Пакта о миграции и предоставлении убежища, включая улучшение условий приема", - сказал еврокомиссар, отвечая на вопросы депутатов Европарламента, его слова передает греческое новостное агентство АМНА.
Бруннер также отметил, что с 2015 года Евросоюз выделил Греции более пяти миллиардов евро на вопросы, связанные с миграцией.
Греция - транзитная страна для многих нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В 2015 году 75% мигрантов, нелегально прибывших в Европу, въехали через Грецию. В последние годы Греция усилила охрану границ, в результате поток мигрантов резко сократился.