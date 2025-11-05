На "Госуслугах" хотят запустить уведомления для поиска пропавших

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Возможность получать уведомления для поиска пропавших людей планируется запустить на "Госуслугах" со следующего года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на открытии межрегионального форума "ЛизаАлерт".

"Мы считаем, что каждый пользователь "Госуслуг" должен иметь возможность дать согласие для того, чтобы получать уведомления о пропавших людях", - сказал Шадаев

Он отметил, что россияне пользуются "Госуслугами" в основном с мобильных устройств, поэтому есть возможность настраивать уведомления по принципу территориальности. Это значит, что пользователи, которые согласились на участие в программе, будут получать уведомления через мобильное приложение как раз на той территории, где осуществляются поиски.

"Нам кажется, это очень важная история, и чем больше мы можем людей вовлечь, активных пользователей, тем будет лучше. И мы считаем, что со следующего года мы сможем эту опцию запустить, да, и каждый сможет подписаться", - добавил министр, уточнив, что участие в программе будет добровольным.

Он отметил, что "ЛизаАлерт" будет первой волонтерской организацией, которая будет плотно интегрирована с "Госуслугами" - доступ к ней будет в личном кабинете каждого пользователя.