На "Госуслугах" хотят запустить уведомления для поиска пропавших - РИА Новости, 05.11.2025
12:32 05.11.2025
На "Госуслугах" хотят запустить уведомления для поиска пропавших
На "Госуслугах" хотят запустить уведомления для поиска пропавших
Возможность получать уведомления для поиска пропавших людей планируется запустить на "Госуслугах" со следующего года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев,... РИА Новости, 05.11.2025
Новости
россия, максут шадаев
Россия, Максут Шадаев
На "Госуслугах" хотят запустить уведомления для поиска пропавших

Минцифры намерено запустить на "Госуслугах" уведомления для поиска пропавших

© РИА Новости / Александр Кряжев
Госуслуги
Госуслуги - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Возможность получать уведомления для поиска пропавших людей планируется запустить на "Госуслугах" со следующего года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на открытии межрегионального форума "ЛизаАлерт".
"Мы считаем, что каждый пользователь "Госуслуг" должен иметь возможность дать согласие для того, чтобы получать уведомления о пропавших людях", - сказал Шадаев.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Пенсионеры смогут получать электронные удостоверения на Госуслугах
16 октября, 23:32
Он отметил, что россияне пользуются "Госуслугами" в основном с мобильных устройств, поэтому есть возможность настраивать уведомления по принципу территориальности. Это значит, что пользователи, которые согласились на участие в программе, будут получать уведомления через мобильное приложение как раз на той территории, где осуществляются поиски.
"Нам кажется, это очень важная история, и чем больше мы можем людей вовлечь, активных пользователей, тем будет лучше. И мы считаем, что со следующего года мы сможем эту опцию запустить, да, и каждый сможет подписаться", - добавил министр, уточнив, что участие в программе будет добровольным.
Он отметил, что "ЛизаАлерт" будет первой волонтерской организацией, которая будет плотно интегрирована с "Госуслугами" - доступ к ней будет в личном кабинете каждого пользователя.
Шадаев напомнил, что сейчас на "Госуслугах" зарегистрированы порядка 120 миллионов человек, и около 10-11 миллионов пользователей ежедневно обращаются к сервисам. "Это огромная аудитория людей, которые точно готовы помогать", - уверен глава Минцифры.
Девушка со смартфоном и кредитной картой - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Минцифры предложило оформлять банковские продукты через "цифровой профиль"
29 октября, 20:43
 
РоссияМаксут Шадаев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
