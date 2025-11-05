Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об автопродлении выплат малоимущим семьям
04:16 05.11.2025 (обновлено: 11:04 05.11.2025)
В Госдуму внесут проект об автопродлении выплат малоимущим семьям
В Госдуму внесут проект об автопродлении выплат малоимущим семьям - РИА Новости, 05.11.2025
В Госдуму внесут проект об автопродлении выплат малоимущим семьям
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект об автоматическом продлении срока социальных выплат малоимущим семьям, РИА Новости, 05.11.2025
2025
общество, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об автопродлении выплат малоимущим семьям

Депутаты СР внесут проект об автопродлении выплат малоимущим семьям

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесут в палату парламента законопроект об автоматическом продлении срока социальных выплат малоимущим семьям, если у органов соцзащиты нет данных об улучшении их материального положения, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство, а также будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Проектом федерального закона предлагается ввести механизм автоматического (беззаявительного) продления предоставления государственной социальной помощи", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается продлять срок выплат на основании уже имеющихся в госсистемах сведений о доходах без личного обращения граждан, при этом у органов соцзащиты должна сохраниться возможность при необходимости запросить документы о финансовом положении семьи.
"Это крайне актуальна мера, потому что сегодня многие граждане теряют господдержку из-за того, что по уважительным причинам пропускают срок подачи заявления", - добавил он.
Кроме того, Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что многие люди фактически теряют право на помощь не потому, что их положение улучшилось, а просто потому, что они пропустили срок подачи заявления на продление. Это, по ее словам, особенно тяжело для пожилых, людей с инвалидностью, многодетных родителей - тех, кто физически или организационно не всегда может вовремя обратиться в соцучреждение.
"Наш законопроект устраняет этот несправедливый барьер. Если у государства нет данных об изменении материального положения гражданина, помощь будет продлеваться автоматически — на основе информации из Единой государственной информационной системы социального обеспечения и межведомственного взаимодействия. Если требуемые сведения отсутствуют или устарели, органы соцзащиты будут вправе запросить их. Но если человек по-прежнему нуждается в поддержке — он её получит без лишней бюрократии. Граждане не должны доказывать своё право на помощь каждый раз заново", - уточнила она.
ОбществоСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
