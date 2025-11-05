Голикова назвала главный вызов для России

https://ria.ru/20251105/golikova-2053060410.html
Ключевым вызовом сегодня является внешнее информационное воздействие, нацеленное посеять вражду внутри России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.11.2025
