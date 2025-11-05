Рейтинг@Mail.ru
Голикова назвала главный вызов для России
20:35 05.11.2025 (обновлено: 20:36 05.11.2025)
Голикова назвала главный вызов для России
Голикова назвала главный вызов для России
Ключевым вызовом сегодня является внешнее информационное воздействие, нацеленное посеять вражду внутри России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T20:35:00+03:00
2025-11-05T20:36:00+03:00
Голикова назвала главный вызов для России

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ключевым вызовом сегодня является внешнее информационное воздействие, нацеленное посеять вражду внутри России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Современные реалии ставят перед нами новые вызовы, ключевой - внешнее информационное воздействие - вы тоже об этом сказали - нацеленное посеять вражду внутри России", - сказала она на заседании совета по межнациональным отношениям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин отметил позитивные тенденции в сфере межнациональных отношений
