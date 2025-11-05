Рейтинг@Mail.ru
Глебов вошел в список самых дорогих игроков мира до 19 лет по версии CIES
Футбол
 
05.11.2025
Глебов вошел в список самых дорогих игроков мира до 19 лет по версии CIES
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов вошел в список самых дорогих футболистов мира до 19 лет, сообщается на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).
На основе статистической модели CIES стоимость 19-летнего Глебова составила 23,6 млн евро, он занял в рейтинге 53-е место. На 30-ю позицию исследователи поместили 19-летнего форварда петербургского "Зенита" Педро (29,6 млн).
В первую пятерку вошли Ламин Ямаль ("Барселона", 350 млн евро), Эстеван Виллиан ("Челси", 118 млн евро), Пау Кубарси ("Барселона", 113 млн евро), Франко Мастантуоно ("Реал", 102 млн евро) и Варрен Заир-Эмри ("ПСЖ", 92 млн евро).
В этом сезоне Глебов принял участие в 12 матчах ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил четыре мяча.
