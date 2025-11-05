https://ria.ru/20251105/gladkov-2053036499.html
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель - РИА Новости, 05.11.2025
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель
Водитель автомобиля погиб в результате атаки украинского FPV-дрона в посёлке Октябрьский Белгородской области, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T18:21:00+03:00
2025-11-05T18:21:00+03:00
2025-11-05T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_27c3978272a155a9ba9b07923d0a89ca.jpg
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
октябрьский
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040876028_0:108:2443:1940_1920x0_80_0_0_cfba88f858c918bbfb953240345ce6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель
Гладков: в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель