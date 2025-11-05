Рейтинг@Mail.ru
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель - РИА Новости, 05.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 05.11.2025 (обновлено: 18:22 05.11.2025)
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель - РИА Новости, 05.11.2025
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель
Водитель автомобиля погиб в результате атаки украинского FPV-дрона в посёлке Октябрьский Белгородской области, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T18:21:00+03:00
2025-11-05T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
октябрьский
белгородская область
белгородский район
происшествия, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
После атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель

Гладков: в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб в результате атаки украинского FPV-дрона в посёлке Октябрьский Белгородской области, сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В посёлке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель погиб на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Он добавил, что транспортное средство получило повреждения.
Изображение сгенерировано ИИ
Украине теперь нужно продержаться всего один год
Вчера, 08:00
 
