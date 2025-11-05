Минэнерго Белоруссии: переговоры с РФ о цене на газ на финишной прямой

МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Переговоры с Россией о цене на газ для Белоруссии находятся в завершающей стадии, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз.

"В настоящий момент финишируются переговоры о формировании стоимости природного газа для Республики Беларусь. Мы рассчитываем на дальнейшее сближение цен на природный газ для Республики Беларусь и Российской Федерации, для потребителей, что в свою очередь приведет к сближению стоимости электрической энергии, производимой на природном газе", - сказал министр, выступая в среду в Минске в парламенте.

Он подчеркнул, что в газовой сфере "ведутся серьезные переговоры".

"Мы достигли серьезного прогресса (в отношениях с РФ в газовой сфере – ред.) в прошлой трехлетке, когда достигли соглашения о фиксировании цены на природный газ для Республики Беларусь на три года. В этом году эта трехлетка заканчивается", - пояснил глава минэнерго.