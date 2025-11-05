Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Белоруссии: переговоры с РФ о цене на газ на финишной прямой - РИА Новости, 05.11.2025
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
11:46 05.11.2025
Минэнерго Белоруссии: переговоры с РФ о цене на газ на финишной прямой
Минэнерго Белоруссии: переговоры с РФ о цене на газ на финишной прямой - РИА Новости, 05.11.2025
Минэнерго Белоруссии: переговоры с РФ о цене на газ на финишной прямой
Переговоры с Россией о цене на газ для Белоруссии находятся в завершающей стадии, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз. РИА Новости, 05.11.2025
Минэнерго Белоруссии: переговоры с РФ о цене на газ на финишной прямой

Министр энергетики Беларуси Мороз: переговоры с РФ о цене на газ скоро завершат

МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Переговоры с Россией о цене на газ для Белоруссии находятся в завершающей стадии, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз.
"В настоящий момент финишируются переговоры о формировании стоимости природного газа для Республики Беларусь. Мы рассчитываем на дальнейшее сближение цен на природный газ для Республики Беларусь и Российской Федерации, для потребителей, что в свою очередь приведет к сближению стоимости электрической энергии, производимой на природном газе", - сказал министр, выступая в среду в Минске в парламенте.
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Дни Москвы пройдут в следующем году в Минске
30 октября, 18:10
Он подчеркнул, что в газовой сфере "ведутся серьезные переговоры".
"Мы достигли серьезного прогресса (в отношениях с РФ в газовой сфере – ред.) в прошлой трехлетке, когда достигли соглашения о фиксировании цены на природный газ для Республики Беларусь на три года. В этом году эта трехлетка заканчивается", - пояснил глава минэнерго.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 сентября в Москве сообщил, что вышел на договоренности со своим российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам поставки газа республике на ближайшие пять лет.
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Минску интересен опыт Москвы в цифровизации сфер образования и медицины
30 октября, 18:08
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Белоруссия
 
 
