Челестини прокомментировал игру ЦСКА с махачкалинским "Динамо" - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
23:34 05.11.2025
Челестини прокомментировал игру ЦСКА с махачкалинским "Динамо"
Челестини прокомментировал игру ЦСКА с махачкалинским "Динамо"
Футболисты ЦСКА не наиграли на победу в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу против махачкалинского "Динамо", заявил главный тренер армейцев РИА Новости Спорт, 05.11.2025
спорт, фабио челестини, пфк цска, динамо (махачкала), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Фабио Челестини, ПФК ЦСКА, Динамо (Махачкала), Кубок России по футболу
Фабио Челестини
© РИА Новости / Александр Вильф
Фабио Челестини. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Футболисты ЦСКА не наиграли на победу в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу против махачкалинского "Динамо", заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.
В среду махачкалинское "Динамо" в Каспийске обыграло ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти в исполнении Ражаба Магомедова.
Челестини рассказал, какой нападающий нужен ЦСКА
25 октября, 22:23
25 октября, 22:23
"В техническом, тактическом, физическом и ментальном плане нас сегодня было недостаточно. Мы не заслужили положительного результата. Не помню, чтобы мы били по воротам соперника. А что насчет покрытия поля - трава хорошая, не надо искать оправданий. Я видел, что команда недостаточно себя проявила, у нас было мало отдачи. Соперник провел матч, используя все свои сильные стороны. Они играли так, как мы и предполагали", - сказал Челестини на пресс-конференции, опубликованной на сайте клуба.
"Как я уже говорил, наша команда вынуждена играть на пределе. Если мы выкладываемся именно так, то мы хорошая команда, способная побеждать. И ребята это отлично делают. Но если мы играем на 95%, то проигрываем. Так было и с "Ростовом", и сейчас с "Динамо", так что соперник тут не первостепенен. Не надо искать оправдания в покрытии. Нужно посмотреть на себя и признать, что нас сегодня было мало во всех аспектах", - добавил тренер.
Ответная игра пройдет 26 ноября в Москве. ЦСКА также сыграет в гостях с махачкалинской командой 8 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Динамо" обыграло "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России
5 ноября, 22:32
5 ноября, 22:32
 
