"Монако" с Головиным одержал первую победу в Лиге чемпионов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Монако" на выезде обыграл норвежский "Будё-Глимт" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Будё, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Фоларин Балоган (43-я минута). На 81-й минуте с поля был удален защитник "Будё-Глимт" Йостейн Гундерсен.
04 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
43’ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь матч и не отметился результативными действиями. На воротах у "Будё-Глимт" стоял российский голкипер Никита Хайкин, он провел на поле весь матч и совершил один сейв.
"Монако" одержал первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов и занимает 18-е место в таблице с 5 очками. "Будё-Глимт" с 2 очками идет 27-м.
Результаты других матчей:
- "Атлетико" (Испания) - "Юнион" (Бельгия) - 3:1;
- "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 1:1;
- "Тоттенхэм" (Англия) - "Копенгаген" (Дания) - 4:0;
- "Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1.