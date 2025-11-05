Рейтинг@Mail.ru
"Монако" с Головиным одержал первую победу в Лиге чемпионов
Футбол
 
01:10 05.11.2025 (обновлено: 01:20 05.11.2025)
"Монако" с Головиным одержал первую победу в Лиге чемпионов
"Монако" с Головиным одержал первую победу в Лиге чемпионов
"Монако" с Головиным одержал первую победу в Лиге чемпионов
"Монако" на выезде обыграл норвежский "Будё-Глимт" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
2025-11-05T01:10:00+03:00
2025-11-05T01:20:00+03:00
"Монако" с Головиным одержал первую победу в Лиге чемпионов

"Монако" с Головиным в составе обыграл "Буде-Глимт" Хайкина в матче ЛЧ

Александр Головин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Монако" на выезде обыграл норвежский "Будё-Глимт" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Будё, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Фоларин Балоган (43-я минута). На 81-й минуте с поля был удален защитник "Будё-Глимт" Йостейн Гундерсен.
Лига чемпионов УЕФА
04 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Буде-Глимт
0 : 1
Монако
43‎’‎ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь матч и не отметился результативными действиями. На воротах у "Будё-Глимт" стоял российский голкипер Никита Хайкин, он провел на поле весь матч и совершил один сейв.
"Монако" одержал первую победу в новом сезоне Лиги чемпионов и занимает 18-е место в таблице с 5 очками. "Будё-Глимт" с 2 очками идет 27-м.
В следующем матче "Будё-Глимт" 25 ноября примет итальянский "Ювентус", "Монако" днем позднее на выезде сыграет против кипрского "Пафоса".

Результаты других матчей:

Алексис Макаллистер - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче ЛЧ
5 ноября, 01:04
 
ФутболСпортАлександр ГоловинНикита ХайкинЮвентусМонакоБудё-ГлимтЛига чемпионов 2025-2026
 
